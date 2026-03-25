Djo en México: ¿Cuándo y dónde se presentará la estrella de Stranger Things?

El proyecto musical de Joe Keery -conocido por su papel de Steve Harrington en Stranger Things- confirmó su llegada a México los días 25 y 27 de marzo del 2026

Joe Keery, de Stranger Things, confirma su llegada a México. | @djotime

Djo, el proyecto musical de Joe Keery -conocido por su papel de Steve Harrington en Stranger Things- confirmó su llegada a México con una gira que ha generado expectativa entre seguidores del indie y del pop alternativo. El actor estadounidense presentará su música en vivo como parte de la promoción de su nuevo material discográfico.

El anuncio no sólo marca su regreso al país, también refleja el crecimiento de su carrera musical, que ha logrado conectar con nuevas audiencias más allá de la televisión. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre sus conciertos en México.

¿Cuándo y dónde será la presentación de Djo, de Stranger Things?

Djo se presentará en México en marzo de 2026 con dos conciertos confirmados. La primera fecha será el 25 de marzo en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, mientras que la segunda será el 27 de marzo en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara. Hay que destacar que tendrá una tercera fecha el 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, pero se dará dentro del festival Tecate Pal Norte.

Ambos shows forman parte de su gira internacional con la que promociona su música, y México será una de las primeras paradas en Latinoamérica.

El concierto en Guadalajara se realizará en un recinto de formato más cercano al público, mientras que el de la capital tendrá una mayor capacidad, lo que amplía las opciones para los fans que buscan verlo en vivo.

Djo en México: ¿Hay boletos todavía, dónde se pueden comprar y cuánto cuestan?

Los boletos para los conciertos de Djo en México se venden a través de Ticketmaster, que funciona como la plataforma oficial para ambas fechas. En el caso del show en Guadalajara, el evento reporta disponibilidad limitada o incluso agotada en canales oficiales, debido a la alta demanda tras su anuncio.

Para este concierto, los precios oscilaron entre 967 y 4,397 pesos, dependiendo de la zona y el tipo de acceso. Por su parte, el concierto en la Ciudad de México todavía mantiene opciones de compra, aunque con disponibilidad variable según la sección. Las ventas incluyeron preventa para fans desde el 5 de noviembre de 2025, seguida de la preventa bancaria y la venta general un día después.

De Stranger Things, a la música: ¿Cuáles son los exitos de Joe Keery?

Joe Keery desarrolló su carrera musical bajo el nombre de Djo, con un proyecto enfocado en sonidos alternativos y electrónicos. Su discografía incluye álbumes como Twenty Twenty (2019) y Decide (2022), que consolidaron su propuesta dentro del indie contemporáneo.

Uno de sus temas más reconocidos es “End of Beginning”, que logró popularidad global en plataformas digitales y redes sociales. Además, canciones como “Chateau (Feel Alright)”, “Roddy” y “Change” forman parte de su repertorio más escuchado, con el que ha construido una base sólida de seguidores.

Su nuevo álbum The Crux impulsa esta gira, con la que busca consolidar su faceta como músico y ampliar su presencia en escenarios internacionales.

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