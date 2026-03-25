Borgetti lo advierte: La Hormiga González puede llegar lejos en el fútbol mexicano

Jared Borgetti analiza el crecimiento de Armando González y destaca su proceso dentro de Chivas y la Liga MX

Jared Borgetti alaba a La Hormiga González | Imago 7

El exjugador mexicano, Jared Borgetti se refirió al momento que vive Armando ‘La Hormiga’ González y destacó su crecimiento dentro del fútbol mexicano, luego de sus recientes actuaciones con Chivas. El exdelantero analizó el proceso del jugador y su proyección a futuro.

En entrevista con Claro Sports en W Radio, Borgetti señaló que el desarrollo del atacante dependerá de su propio rendimiento y de las decisiones que tome a lo largo de su carrera. “El techo, yo creo que él solamente se lo puede poner hasta donde él quiera. Un jugador nunca deja de crecer”, expresó Borgetti al hablar sobre el potencial de González.

El exgoleador también hizo referencia al camino que ha recorrido el futbolista para consolidarse en el primer equipo. Considera que su presencia en la Liga MX responde a lo que ha demostrado dentro del campo.

“Creo que es un chavo que si está ahí es porque había demostrado anteriormente que tiene capacidad. Ninguno que juega en primera división está porque le cayó bien alguien o porque le pagó a alguien”, comentó.

Borgetti añadió que el desarrollo de los jugadores mexicanos requiere condiciones específicas para consolidarse, como minutos en el campo y continuidad en la competencia. “El jugador mexicano necesita escaparates, necesita momentos, necesita espacio, necesita tiempo como todos”, explicó durante la conversación.

Sobre el contexto de Chivas, el exfutbolista señaló que el modelo del club abre oportunidades para este tipo de perfiles, lo que permitió que González tuviera participación y pudiera responder dentro del equipo. “Ante la necesidad de un club que tiene que jugar con puros mexicanos, bueno, le llegó, supo aprovecharla, ha ido paso a paso, ha sido paciente”, indicó.

Borgetti también destacó la aparición constante de nuevos elementos en el fútbol nacional, al considerar que siempre surgen jugadores que toman ese lugar dentro de sus equipos. “Me da gusto, la verdad, porque cuando pensamos que ya nos vamos a quedar sin alguien, aparece otro y aparece La Hormiga”, agregó.

Finalmente, señaló que este tipo de procesos pueden influir en otros futbolistas dentro del entorno del club y de la liga, al servir como referencia para quienes buscan consolidarse. “Seguramente, como lo he dicho anteriormente, les demostrará a muchos jugadores de Chivas y de otros equipos que sí puedes ser alguien”, concluyó.

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