¡De no creerse! Christian Ebere de Cruz Azul no puede jugar en Estados Unidos por ser nigeriano

El delantero no pudo viajar con el equipo para el amistoso ante Atlético Nacional en California por una política vigente

Ebere no viajó con Cruz Azul a Estados Unidos. | Imago7.

Cruz Azul confirmó la ausencia de Christian Ebere para el amistoso en Estados Unidos ante Atlético Nacional en el marco de la Fecha FIFA de marzo (última antes del inicio de la Copa del Mundo). Si bien se esperaba que el motivo de no poder contar con el atacante fuera una lesión o algo similar, la realidad sorprendió a ‘propios y extraños’.

La Máquina Celeste informó, a través de un comunicado en sus redes sociales que el jugador no pudo ingresar a Estados Unidos por motivos ajenos a lo deportivo. Cruz Azul explicó que la situación responde a una política migratoria vigente que restringe el acceso a ciudadanos de Nigeria, lo que impidió que el futbolista formara parte de la delegación para este compromiso internacional.

¿Por qué Ebere no pudo jugar con Cruz Azul en Estados Unidos?

Cruz Azul informó que existe una proclama activa en territorio estadounidense que limita el ingreso de ciudadanos nigerianos. Esta disposición afectó directamente al delantero, quien no recibió autorización para entrar al país pese a formar parte del plantel. El club dejó claro que la decisión no está relacionada con temas deportivos ni administrativos internos, sino con factores externos vinculados a políticas migratorias. Esta situación obligó al equipo a ajustar su convocatoria para el duelo amistoso ante el conjunto colombiano a celebrarse este miércoles 25 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

“CF Cruz Azul informa que nuestro jugador Osinachi Christian Ebere no forma parte de la delegación del equipo para enfrentar en partido amistoso al Atlético Nacional de Colombia en San José, California, debido a que existe una proclama vigente restringiendo el ingreso de ciudadanos de Nigeria al territorio estadounidense”, señaló el comunicado.

Pese a este inconveniente, la directiva aseguró que ya trabaja en alternativas para que el futbolista pueda estar disponible en próximos compromisos internacionales del club. En ese sentido, Cruz Azul mantiene gestiones activas con el objetivo de que Ebere pueda participar en los partidos oficiales de la Copa de Campeones de la Concacaf, los cuales se disputarán en Los Ángeles durante el mes de abril.

La situación abre un nuevo panorama para el equipo celeste, que deberá evaluar escenarios legales y administrativos para contar con el delantero en territorio estadounidense, en una competencia (la Concacaf Champions Cup) que representa uno de sus principales objetivos en la temporada.

¿Cuándo juega Cruz Azul ante el LAFC en la Concachampions?

La Máquina enfrenta a LAFC en la Concacaf Champions Cup el martes 7 de abril en la cancha del Banc of America Stadium.

LAFC vs Cruz Azul | Concachampions, cuartos de final ida.

| Concachampions, cuartos de final ida. ¿Cuándo es? Martes 7 de abril.

Martes 7 de abril. ¿A qué hora es? A las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

A las 20:00 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde es? En la casa del LAFC, el Banc of America Stadium.

En la casa del LAFC, el Banc of America Stadium. ¿Dónde ver? A través de Fox y su aplicación FOX ONE.

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