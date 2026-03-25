Surinam sufre previo al Repechaje: plantel completo a última hora y 39 grados en Monterrey ante Bolivia

Enfrentarán todos tipo de inconvenientes para verse las caras ante Bolivia en el duelo semifinal del Repechaje Internacional en Monterrey

Entrenamiento de Surinam durante el 25 de marzo | REUTERS/Daniel Becerril

Llegar a su primer mundial en su historia es una misión complicada, más no imposible para la selección de Surinam, quienes enfrentarán todos tipo de inconvenientes para verse las caras ante Bolivia en el duelo semifinal del Repechaje Internacional en Monterrey.

“Estamos listos y el equipo está preprado. Lo único de lo que me preocupo es del estado del tiempo. Son casi 30 y pico grados y estamos jugando a las 4 p.m., no entiendo por qué pero ya está”, dijo Henk ten Cate, director técnico de Surinam.

Si el calor es un problema, la logística es otro para la selección centroamericana, ya que el equipo pudo completarse a un solo día del partido frente a Bolivia en el Gigante de Acero en Monterrey.

“Nuestros jugadores vienen de diferentes países y algunos llegaron el domingo, otros en lunes y uno el martes. No me parece óptimo pero tenemos que hacerlo. No estoy muy alegre porque además es la primera vez que estoy entrenando con ellos”, dijo molesto el seleccionador.

Surinam busca su primera clasificación a un Mundial, por lo que apelan a la ilusión para vencer todos los factores negativos que han tenido en su preparación rumbo al Repechaje Internacional de Monterrey.

“Es especial porque desde los 16 años juego como profesional y despues entrenador. Mi madre nunca estuvo muy interesada y ahora mismo lee todo desde internet, ella tiene 92 años”, dijo con una sonrisa en el rostro.

El ganador de la llave entre Surinam y Bolivia enfrentará en la Final a la selección de Irak en el Gigante de Acero de Monterrey por el último boleto al Mundial 2026.

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