Ecuador vs Marruecos, en vivo la transmisión por Claro Sports

Ecuador y Marruecos se enfrentan por primera vez en un amistoso que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026

Ecuador vs Marruecos en vivo por Claro Sports | Reuters/Imago 7

Ecuador y Marruecos se medirán en un partido amistoso que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro reunirá a dos selecciones que buscan consolidar su proyecto y hacer ajustes durante la Fecha FIFA.

Para ambos equipos, este compromiso representa una oportunidad para evaluar a los jugadores que podrían entrar en la lista final de cara al Mundial 2026. El duelo también marcará un cruce inédito en el fútbol internacional.

Ecuador vs Marruecos, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

El partido amistoso del viernes 27 de marzo entre Ecuador y Marruecos que se jugará en el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid podrá seguirse en México por la multiplataforma de Claro Sports, donde tendrán todos los detalles previos, durante y post partido.

¿A qué hora empieza el Ecuador vs Marruecos partido amistoso de la Fecha FIFA?

El partido entre Ecuador y Marruecos se disputará el viernes 27 de marzo. En México, el encuentro comenzará a las 14:04 horas, tiempo del centro del país. Para otras regiones, el horario será a las 16:04 horas en la zona Este de Estados Unidos, mientras que en Ecuador el silbatazo inicial está programado a las 15:06 horas. Este compromiso forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un calendario que les permitirá ajustar detalles antes del torneo.

Antecedentes y últimos resultados del Ecuador vs Marruecos

El partido entre Ecuador y Marruecos marcará el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones, por lo que este compromiso abre un nuevo capítulo en el historial de ambos equipos.

Ecuador llega a este encuentro tras cerrar el año anterior con una victoria por 2-0 ante Nueva Zelanda. En su convocatoria destacan elementos como Hernán Galíndez en la portería, acompañado por una línea defensiva integrada por Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez. En el mediocampo, Moisés Caicedo y Pedro Vite toman el control del juego, mientras que Enner Valencia, John Yeboah y Gonzalo Plata conforman el frente ofensivo.

Por su parte, Marruecos viene de disputar la final de la Copa Africana de Naciones, en un proceso que aún se mantiene bajo revisión tras una resolución posterior de la confederación. El equipo cuenta con Yassine Bounou en el arco, además de jugadores como Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui en defensa, y Brahim Díaz en el ataque.

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