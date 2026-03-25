Jamaica descarta ser favorito en el repechaje mundialista ante Nueva Caledonia

El técnico de la selección jamaiquina, Rudolph Speid, espera un partido muy complicado ante el combinado de Oceanía este jueves en Guadalajara

Jamaica no se confía y descarta ser favorito. | Reuters

Pese a ser marcados como favoritos, la selección de Jamaica ignora y descarta llegar con esa etiqueta, de cara al encuentro de la semifinal del repechaje mundialista ante Nueva Caledonia, de este jueves en el Estadio Guadalajara.

Los isleños tuvieron su última práctica este miércoles, en Verde Valle. Ahí, el estratega de la selección de Jamaica, Rudolph Speid, descartó que su equipo pueda llegar como favorito ante Nueva Caledonia.

“En el fútbol mundial, no hay favoritos. No importa si tienes la mayoría de la posición, lo que importa es ejecutar los goles. Decidimos que muchos de nuestros jugadores en Inglaterra habrían jugado desde el 22, así que teníamos que esperar a que todos los jugadores estuvieran en un lugar y luego venir. Fue un escenario difícil, pero es lo que tuvimos. Sabíamos que era lo que íbamos a obtener antes, así que trabajamos con ello”, explicó el timonel.

En tanto, el arquero y capitán de Jamaica, Andrew Blake, también evita hablar de favoritismos y se concentra en hacer un buen partido para obtener el resultado deseado: “No sé quién es el favorito, pero tenemos que pensar en nosotros, ganar el partido y hacer todo lo que está en nuestras manos“.

“Tenemos que ganar el partido. No será fácil, no existen los juegos fáciles en el fútbol ya o en el papel, tenemos mucho respeto, tenemos que ir y ofrecer un gran show, una gran actuación para salir victoriosos”, expuso.

Este jueves a las 21:00 horas, Jamaica se medirá a Nueva Caledonia, en la semifinal del repechaje. El vencedor de este encuentro disputará el boleto el próximo martes 31 ante República del Congo.

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