¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX para el Grito de Independencia 2026? Ruta, calles cerradas y alternativas

Los festejos patrios modificarán la circulación y el transporte público en el Centro Histórico durante el 15 y 16 de septiembre

Formas de llegar al Zócalo este 15 de septiembre | REUTERS/Henry Romero

La Ciudad de México se prepara para las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México en el Zócalo capitalino}. El martes 15 de septiembre se realizará el tradicional Grito de Independencia, mientras que el miércoles 16 tendrá lugar el Desfile Militar.

Los eventos provocarán cierres de calles, modificaciones en el Metro y afectaciones en distintas rutas del Metrobús. Por ello, quienes tengan previsto acudir al Centro Histórico deberán considerar alternativas de transporte, anticipar sus traslados y evitar el uso del automóvil particular.

¿Qué calles y avenidas estarán cerradas el próximo 15 de septiembre por las fiestas patrias?

Los festejos del martes 15 de septiembre provocarán cierres en distintas calles del Centro Histórico, principalmente en los alrededores de la Plaza de la Constitución, donde se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia. Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran:

Avenida 20 de Noviembre.

José María Pino Suárez.

Tacuba.

5 de Mayo.

5 de Febrero.

Monte de Piedad.

Moneda.

Seminario.

República de Brasil.

También se esperan cortes en vías como 16 de Septiembre y Francisco I. Madero debido al perímetro peatonal y de seguridad que se instalará alrededor del Zócalo. Como alternativas para circular por la zona se podrán utilizar Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Balderas, Dr. Río de la Loza y San Pablo.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX para el Grito de Independencia? Ruta y alternativas

El transporte público será la principal alternativa para llegar al Zócalo durante los festejos del 15 de septiembre. Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada, por lo que será necesario descender en estaciones cercanas y continuar el recorrido a pie. Las principales opciones en Metro son:

Pino Suárez: Líneas 1 y 2.

Líneas 1 y 2. Bellas Artes: Líneas 2 y 8.

Líneas 2 y 8. Allende: Línea 2.

Línea 2. San Juan de Letrán: Línea 8.

En el caso del Metrobús, la Línea 4 cuenta con distintas estaciones. Entre las opciones se encuentran Teatro del Pueblo, Pino Suárez, República de Chile, República de Argentina, Mixcalco, El Salvador, Isabel La Católica, 20 de Noviembre, Museo de la Ciudad, San Pablo y Las Cruces.

El automóvil particular no es recomendable debido al perímetro de seguridad y los cierres previstos en las calles cercanas a la Plaza de la Constitución. Para quienes acudan al Grito o al concierto de Intocable, programado para las 21:00 horas, lo más conveniente será utilizar el transporte público y realizar el último tramo a pie.

¿El 16 de septiembre también habrá cierres? Sí, y estas serán las calles

Las afectaciones continuarán el miércoles 16 de septiembre debido al tradicional Desfile Militar, cuyo recorrido provocará cierres en algunas de las vialidades más importantes de la capital. Las principales zonas afectadas serán:

Campo Marte.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

5 de Mayo.

Como alternativas viales se recomienda utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Fray Servando, Anillo Periférico, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Presidente Masaryk y José María Izazaga.

¿Cómo funcionarán el Metro y Metrobús este 15 y 16 de septiembre de 2026 en la CDMX?

El martes 15 de septiembre, al tratarse de un día laboral, el Metro tendrá como referencia su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas. La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada, por lo que las alternativas para llegar al Centro Histórico serán Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

Para el miércoles 16 de septiembre, día de descanso obligatorio, el Metro operará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. También estará vigente el programa que permite ingresar con bicicletas a los trenes.

También continúa el cierre parcial de la Línea 12, donde nueve estaciones permanecerán sin servicio hasta el cierre de operaciones del 16 de septiembre por trabajos de mantenimiento:

Lomas Estrella.

Calle 11.

Periférico Oriente.

Tezonco.

Olivos.

Nopalera.

Zapotitlán.

Tlaltenco.

Tláhuac.

Durante los trabajos, los trenes únicamente circularán entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán. Para los pasajeros afectados habrá servicio alternativo de RTP desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

El Metrobús también tendrá modificaciones. Durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre habrá servicio ampliado hasta la 01:00 horas en recorridos seleccionados de las líneas 1, 2, 3, 5 y 7. Para el 16 de septiembre se contemplan los siguientes ajustes:

Línea 1: servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes. No habrá servicio en el tramo Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac.

servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes. No habrá servicio en el tramo Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac. Línea 3: operará de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. No habrá servicio de Mina a Balderas.

operará de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. No habrá servicio de Mina a Balderas. Línea 4: servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente. No habrá servicio de Buenavista a Hidalgo.

servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente. No habrá servicio de Buenavista a Hidalgo. Línea 7: operará de Indios Verdes/Hospital General a Glorieta Violeta. No habrá servicio entre Campo Marte e Hidalgo.

Además, estará disponible el servicio del Nochebús de las 00:00 a las 05:00 horas, como una opción adicional para quienes regresen a casa después de las celebraciones.

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