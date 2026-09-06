Fiestas de septiembre 2026: estos artistas darán conciertos gratis en CDMX y  Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México preparan celebraciones por el Grito de Independencia con conciertos gratuitos encabezados por figuras de la música regional mexicana, pop y otros géneros

Todo listo para celebrar el Grito de Independencia | @TuAlcaldiaGAM

La noche mexicana de 2026 contará con diferentes opciones para quienes buscan celebrar el aniversario de la Independencia de México con música en vivo. La Ciudad de México y el Estado de México ya comenzaron a anunciar parte de los espectáculos que formarán parte de las fiestas patrias, con conciertos gratuitos en plazas públicas, explanadas y espacios abiertos.

A pocos días del 15 de septiembre, los gobiernos locales han revelado algunos nombres que encabezarán las celebraciones. Desde agrupaciones de música regional hasta cantantes de distintos géneros forman parte de una cartelera que todavía podría sumar nuevas presentaciones conforme se acerque la fecha del tradicional Grito de Independencia.

Fiestas patrias 2026: ¿Quiénes darán conciertos en CDMX por el 15 de septiembre?

En la capital del país, el punto principal de reunión será nuevamente el Zócalo de la Ciudad de México. Para esta edición de las Fiestas Patrias, Intocable será la agrupación encargada de poner música a la celebración en la Plaza de la Constitución con un concierto gratuito para los asistentes.

El grupo, reconocido por su trayectoria dentro de la música norteña y tejana, formará parte del programa preparado para acompañar la ceremonia encabezada por las autoridades capitalinas. Como ocurre cada año, el Centro Histórico será uno de los sitios con mayor concentración de personas durante la noche del 15 de septiembre.

Además del evento en el primer cuadro de la ciudad, algunas alcaldías también dieron a conocer sus propios programas. En Benito Juárez, la explanada de la demarcación tendrá una jornada musical con la participación de Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter.

La celebración en Benito Juárez iniciará a partir de las 18:00 horas y tendrá acceso libre para el público. El escenario estará instalado en la zona de Avenida División del Norte y Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente, aunque las autoridades recomiendan tomar previsiones debido a que el ingreso estará limitado por la capacidad del lugar.

Durante los próximos días podrían darse a conocer más actividades en otras alcaldías de la Ciudad de México, ya que algunas demarcaciones todavía no han publicado la totalidad de sus eventos para la noche del Grito.

Lista de artistas confirmados para la Noche del Grito en el Edomex

En el Estado de México, los municipios preparan una agenda con distintas propuestas musicales para acompañar las celebraciones patrias. Uno de los eventos anunciados será el de Ecatepec, donde Lila Downs se presentará en la Explanada Municipal como parte de la ceremonia del 15 de septiembre.

La cantante llegará con un repertorio que combina música mexicana tradicional con diferentes influencias culturales, dentro de una celebración que busca reunir a habitantes del municipio durante la noche mexicana.

Naucalpan tendrá como artista principal a Santa Fe Klan. El programa también contempla la presencia de Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, quienes forman parte de familias relacionadas con dos figuras representativas de la música mexicana: José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete.

Otros municipios mexiquenses también confirmaron espectáculos. En Atlacomulco se anunció la presentación de El Poder del Norte, mientras que Ixtapan de la Sal tendrá como invitado a Saúl “El Jaguar”.

Por su parte, Huixquilucan preparó una noche con música y baile gracias a la participación de Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio y Caballo Dorado, dos agrupaciones con presencia dentro de distintos escenarios de la música popular mexicana.

La cartelera también incluye eventos en Valle de Chalco, donde estarán Ponzoña Musical y Banda La Bucanera, así como Villa del Carbón, municipio que tendrá la presentación de El Komander.

La programación podría modificarse o ampliarse en los próximos días con nuevos anuncios por parte de alcaldías y municipios, por lo que se espera que las autoridades publiquen horarios oficiales, recomendaciones de acceso y detalles adicionales para quienes acudirán a las celebraciones patrias.

Te puede interesar: