Camilo Séptimo cancela conciertos tras la muerte de Honas: “Las pérdidas requieren tiempo para sanar”

La agrupación aplazó sus presentaciones en Ciudad Juárez, Naucalpan y Pachuca, mientras que canceló definitivamente su fecha en Neza

La banda lanzó un comunicado sobre su futuro | @CamiloVIImx

Camilo Séptimo anunció cambios en su calendario de conciertos tras la muerte de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista, productor y uno de los fundadores de la agrupación.

A través de un comunicado, el grupo confirmó que tres de sus próximas presentaciones serán pospuestas y una más quedará cancelada. El resto de la gira permanece bajo revisión y las nuevas decisiones serán comunicadas posteriormente a través de sus canales oficiales.

¡Navegantes! Necesitamos tiempo para atravesar este proceso y reorganizarnos como banda.

Por ahora, hemos decidido posponer algunas de nuestras próximas fechas y cancelar la de Neza. El resto de la gira se encuentra en revisión y les iremos compartiendo información . pic.twitter.com/Qs2bx95oQp — Camilo Séptimo (@CamiloVIImx) September 14, 2026

Camilo Séptimo rompe el silencio tras el trágico asesinato de Jonathan Meléndez: esto dijo

Los conciertos pospuestos fueron los programados el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalpan y el 10 de octubre en Pachuca. Por ahora no se dieron a conocer las nuevas fechas para estas presentaciones.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar”, señaló la agrupación al explicar la decisión de modificar su calendario.

Camilo Séptimo cancela su concierto en Neza

A diferencia de las otras tres presentaciones, el concierto previsto para el 3 de octubre en Nezahualcóyotl no podrá ser reprogramado y fue cancelado definitivamente.

Camilo Séptimo lamentó no poder presentarse ante sus seguidores en esa fecha y explicó que las personas que adquirieron boletos deberán consultar directamente con la empresa boletera correspondiente las políticas y procedimientos para solicitar un reembolso.

El resto de la gira todavía se encuentra en revisión. La banda aseguró que cualquier actualización relacionada con nuevas fechas, conciertos o proyectos será difundida mediante sus canales oficiales una vez que tengan mayor claridad sobre sus próximos pasos.

¿Qué pasará con la banda Camilo Séptimo tras la muerte de su tecladista Jonathan Meléndez?

Honas Meléndez, de 38 años, fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y formó parte del desarrollo musical de la agrupación como tecladista, compositor y productor desde sus primeros años. El pasado 1 de septiembre, fue asesinado junto con su esposa Ana Paula, su hija Sofía y Aleyda Romero dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años”, expresó la banda al confirmar que seguirá adelante después del periodo de pausa y reorganización.

La agrupación agradeció nuevamente el apoyo que ha recibido desde entonces y pidió respeto mientras sus integrantes atraviesan este proceso. “Gracias por acompañarnos y por respetar este proceso”, concluyó el comunicado.

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