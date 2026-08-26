Milery Cyrus en memoria de Dolly Parton: “Nuestros momentos más sagrados fueron privados”

La considerada leyenda del country, murió el martes 25 de agosto de 2026

Dolly Parton murió el 24 de agosto de 2026 | Reuters

La muerte de la cantante estadounidense Dolly Parton, causó gran conmoción en el mundo de la música pero también en distintos hábitos internacionales. Su deceso tocó fibras tan personales en estrellas que la consideran una inspiración, pero especialmente en Miley Cyrus, quien además ha dicho en diversas ocasiones que Parton es su madrina y casi su mentora.

Cyrus se tomó un tiempo para digerir la noticia y un día después de conocerse el fallecimiento de la ‘leyenda del country’, dedicó unas palabras a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“El sentimiento de perder a mi Tía Dolly va más allá de lo que parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones. Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y luego continuara adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis.

The feeling of losing my Aunt Dolly is beyond what feels right to share. Our most sacred moments were private and they’ll stay there behind the stage, beneath the glamour & between our hearts.



What I KNOW is Dolly would want me to feel it, write a song about it, and then… pic.twitter.com/VFV6MohLto — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 26, 2026

Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa. Mi corazón se rompe por el mundo, su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos en esta pérdida juntos y la veremos en todas las cosas más hermosas”, se lee en el texto de Cyrus quien interpretó en varias ocasiones canciones al lado de Parton en eventos musicales de gran importancia a nivel internacional.

Las reacciones por la muerte de la icónica Dolly Parton, quien falleció a la edad de 80 años, siguen siendo múltiples y traspasando el mundo musical. Ayer tras conocerse la noticia, el mismo presidente Donald Trump ordenó ondear las banderas estadounidenses a media asta, al menos hasta que pasen los funerales; el Empire State lució en color rosa en honor a su memoria y ya son miles de fans los que se han dado cita con flores, veladoras y diversas muestras de cariño, a las afueras de su casa de Tennessee y en el paseo de la Fama de Hollywood, donde aguarda la estrella de Dolly.

Así luce la estrella de Hollywood de Dolly Parton | Reuters

LAS 10 CANCIONES MÁS FAMOSAS DE DOLLY PARTON:

‘Jolene’ (1973)

Uno de los temas más reconocidos de Dolly Parton. La canción relata la petición de una mujer hacia otra para que no le quite a su pareja. Con el paso de los años fue reinterpretada por artistas como Miley Cyrus, Beyoncé, The White Stripes y Pentatonix. ‘I Will Always Love You’ (1974)

Escrita por Dolly Parton en 1973 como una despedida profesional para Porter Wagoner, la canción llegó al primer lugar de las listas country. En 1992, Whitney Houston la convirtió en un éxito mundial al incluirla en la película The Bodyguard. ‘9 to 5’ (1980)

Tema principal de la película del mismo nombre protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. La canción abordó las desigualdades laborales y alcanzó el número uno del Billboard Hot 100. ‘Coat of Many Colors’ (1971)

Una composición inspirada en la infancia de Parton y en el abrigo que su madre confeccionó con retazos de tela. Es considerada una de sus canciones más personales por la historia familiar que cuenta. ‘Islands in the Stream’ (1983)

Dueto junto a Kenny Rogers que se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales. La canción fue escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb, integrantes de los Bee Gees. ‘Here You Come Again’ (1977)

Una de las canciones que ayudó a que Dolly Parton ampliara su público más allá del country. El tema llegó al primer lugar de las listas y ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Country Femenina. ‘Joshua’ (1971)

Fue el primer sencillo de Dolly Parton que alcanzó el número uno en las listas country. Representó uno de los primeros grandes momentos de su carrera como solista. ‘Two Doors Down’ (1977)

Canción escrita e interpretada por Parton que formó parte de su etapa de mayor éxito comercial durante la década de los setenta. ‘Love Is Like a Butterfly’ (1974)

Tema que llegó al primer lugar de las listas country y que consolidó a Parton como una de las principales figuras femeninas del género. ‘Light of a Clear Blue Morning’ (1977)

Una composición que mostró el lado más introspectivo de Dolly Parton y que con los años se convirtió en una de las canciones destacadas dentro de su repertorio.

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