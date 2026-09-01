Natanael Cano anuncia conciertos en México: fechas, ciudades y venta de boletos del ‘Vol. 1 Tour’

El cantante mexicano promocionará su nuevo lanzamiento con una gira por toda la República Mexicana

Natanael Cano da a conocer nuevas ciudades para su gira | @natanael_cano

Natanael Cano lanzó su nuevo álbum, titulado ‘Natanael Cano Vol. 1’, y buscará promocionarlo con una gira por distintas ciudades de la República Mexicana. Por ello, algunos de sus seguidores ya comienzan a buscar información sobre las entradas para sus próximos conciertos.

Este nuevo lanzamiento marca una etapa en su carrera, con la que busca impulsar los corridos tumbados entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar de 15 nuevos temas incluidos en su álbum más reciente.

Natanael Cano anuncia gira por México: fechas y ciudades

El cantante mexicano anunció que su gira comenzará a mediados de septiembre en la Ciudad de México. Los conciertos continuarán en Guadalajara y Monterrey, aunque con el paso de los días dio a conocer nuevas sedes y fechas para presentar su álbum ‘Natanael Cano Vol. 1’.

18 de septiembre | Ciudad de México | Estadio GNP

19 de septiembre | Ciudad de México | Estadio GNP

25 de septiembre | Guadalajara | Coliseo GNP Seguros

02 de octubre | Monterrey | Estadio Walmart Park

17 de octubre | Mérida | Foro GNP Seguros

30 de octubre | Veracruz | Estadio Beto Ávila

31 de octubre | Puebla | Auditorio GNP Seguros

06 de noviembre | Toluca | Estadio Toluca 80

07 de noviembre | Oaxaca | Auditorio Guelaguetza

14 de noviembre | Mexicali | Estacionamiento Ciudad Deportiva

21 de noviembre | Morelia | Estadio Francisco Villa

27 de noviembre | Saltillo | Estadio Francisco I. Madero

28 de noviembre | Torreón | Coliseo Centenario

05 de diciembre | Acapulco | Arena GNP Seguros

Boletos para conciertos de Natanael Cano: preventa, precios y dónde comprar

La venta de boletos para las presentaciones de Natanael Cano en Ciudad de México y Zapopan se realizará a través de Ticketmaster. Para los conciertos en la capital del país, los precios van desde los 967 hasta los siete mil 414 pesos mexicanos. En la Perla Tapatía, los costos van desde los mil 711 hasta los siete mil 675 pesos mexicanos.

El cantante publicó en su cuenta de Instagram que en el sitio registro.parsproductions.com los interesados podrán inscribirse para recibir información sobre la preventa de boletos de acuerdo con las distintas ciudades en las que se presentará ‘El Rey de los Corridos Tumbados’. La venta general se llevará a cabo en eTicket el viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, para los fans que se encuentran en Mérida y Puebla, la preventa se llevará a cabo el mismo 4 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general será al día siguiente. De momento, se desconocen con exactitud los precios de las entradas para estas dos ciudades.

¿Qué canciones cantará Natanael Cano en sus conciertos de su gira ‘Vol. 1 Tour’?

Al tratarse de una gira para presentar el álbum ‘Natanael Cano Vol. 1’, se espera que el setlist incluya varias canciones del nuevo lanzamiento. Entre ellas estaría ‘CR7’, tema en el que hace referencia al jugador portugués y realiza un guiño a Leo Messi.

Además, se espera que interprete algunos de sus temas más conocidos, como ‘Perlas Negras’, ‘Mi Bello Ángel’, ‘Amor Tumbado’ y ‘Madonna’.

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