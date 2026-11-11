Madonna y Dua Lipa, en Coachella 2027: cartel completo, fecha y precio de los boletos

Coachella confirmó a Dua Lipa, Madonna, SZA, Tame Impala y Daddy Yankee para su edición de 2027; conoce fechas, los artistas y cuánto cuesta asistir desde México

Dua Lipa estará en Coachella 2027. | Singapore Grand Prix via Reuters Plus

Coachella 2027 confirmó su cartel de artistas con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como protagonistas de los tres días del festival, además de la participación de Madonna y Daddy Yankee. El anuncio se realizó el martes 10 de noviembre y reveló la programación de uno de los encuentros musicales que cada año reúne a miles de asistentes en California, Estados Unidos.

Madonna regresará a Coachella para presentarse en la carpa de música dance, un espacio en el que actuó en 2006. Por su parte, Dua Lipa encabezará por primera vez una jornada del festival, después de haber participado como invitada de Martin Garrix en 2017. La edición también contará con representantes del reguetón, el pop, el rock, la música electrónica y el K-pop.

Para los seguidores mexicanos que planean viajar, los boletos disponibles para la próxima venta parten de 779 dólares, equivalentes a aproximadamente 14 mil 543 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia de 18.6678 pesos por dólar publicado el 11 de noviembre. A esta cantidad deben sumarse los gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

¿Cuándo es el festival Coachella 2027 y dónde?

El Festival de Música y Artes de Coachella 2027 se celebrará durante dos fines de semana de abril, con seis jornadas de conciertos. La sede será el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, Estados Unidos, recinto que recibe el evento desde sus primeras ediciones. Las fechas confirmadas son:

Primer fin de semana: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027.

Segundo fin de semana: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2027.

La programación principal se repetirá durante ambos fines de semana. Los asistentes podrán elegir las fechas de su visita de acuerdo con la disponibilidad de boletos y alojamiento. Para quienes no puedan viajar a Estados Unidos, YouTube transmitirá actuaciones del festival, como parte de su acuerdo con Coachella, que se extenderá hasta 2030. La plataforma permitirá seguir parte de los conciertos desde México.

¿Quiénes estarán en Coachella 2027? Cartel completo

Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán las jornadas del viernes, sábado y domingo, respectivamente. Daddy Yankee tendrá una presentación anunciada bajo el concepto In the Desert, mientras que Madonna formará parte de la programación del viernes con un espectáculo en la carpa dance. El cartel también incluye a artistas como Phoebe Bridgers, Robyn, Weezer, Jisoo, Becky G, Tiësto, Martin Garrix, Kehlani y Måneskin.

Viernes 9 y 16 de abril: Dua Lipa y Madonna

Dua Lipa encabezará la jornada del viernes, que también tendrá el regreso de Madonna a la carpa dance. Entre los artistas anunciados están Zara Larsson, Jisoo, Steve Lacy, Peggy Gou, Kehlani, Diljit Dosanjh, Leon Thomas, Giorgio Moroder, Pinegrove, Angine de Poitrine, Social Distortion, The Damned y American Football.

Sábado 10 y 17 de abril: Tame Impala

Tame Impala volverá como cabeza de cartel, posición que ya ocupó en 2019. La jornada incluirá a Robyn, Phoebe Bridgers, Weezer, Måneskin, Adéla, Tiësto, Martin Garrix, Leon Bridges, Underworld, Barry Can’t Swim y Enigma.

Domingo 11 y 18 de abril: SZA

SZA será la encargada de encabezar el cierre de cada fin de semana. También se presentarán Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Becky G, Four Tet, Remi Wolf, Caroline Polachek, Victoria Monét, MUNA, Tove Lo, EsDeeKid, Chase & Status y The Avalanches.

Daddy Yankee y Justice también figuran en el anuncio con presentaciones especiales, aunque las fechas de sus actuaci<ones aún no están especificadas

¿Cuánto cuestan los boletos para Coachella 2027? Lista de precios

Los boletos de Coachella 2027 estarán disponibles en una nueva etapa de venta a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas del centro de México, equivalente a las 12:00 horas del Pacífico. La compra se realizará mediante el portal oficial de Coachella. Los precios dependen del tipo de acceso y del fin de semana seleccionado. La admisión general sin transporte y los paquetes de cuatro boletos aparecen agotados en la página oficial. Precios anunciados para Coachella 2027:

Tipo de acceso | Dólares | Pesos mexicanos aprox.

General + shuttle, fin de semana 1 | 779 dólares | 14,543 pesos

General + shuttle, fin de semana 2 | 779 dólares | 14,543 pesos

VIP, fin de semana 1 | 1,399 dólares | $26,116 pesos

VIP, fin de semana 2 | 1,349 dólares | 25,183 pesos

Transporte shuttle por separado | 150 dólares | 2,800 pesos

Camping con automóvil | 160 dólares | 2,987 pesos

Estacionamiento preferente | 299 dólares | 5,582 pesos

El boleto general con shuttle permite ingresar durante los tres días del fin de semana elegido e incluye transporte en los autobuses oficiales del festival. El pase VIP ofrece acceso a zonas reservadas con servicios de alimentos, bebidas, sanitarios y espacios de descanso.

Para los asistentes que viajen desde México, el presupuesto debe contemplar otros gastos. Un viaje desde la Ciudad de México puede requerir alrededor de 30 mil pesos por persona, con boleto general, vuelo redondo, alojamiento compartido, transporte y alimentos. La cantidad puede superar los 50 mil pesos según las opciones elegidas. Coachella también ofrece paquetes que combinan hospedaje, acceso al festival y transporte. Los costos dependen del hotel, la cantidad de huéspedes y el tipo de boleto.