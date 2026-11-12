Karol G en CDMX con su Tropitour 2026: setlist y cómo llegar al estadio GNP en Metro y Metrobús

La cantante ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Ciudad de México

Cómo llegar a los conciertos de Karol G | @ocesa_total

Karol G se prepara para ofrecer tres conciertos en la Ciudad de México los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026, como parte de sus presentaciones en el país. Después de su paso por Monterrey, la cantante colombiana llegará al Estadio GNP Seguros, donde interpretará canciones de su repertorio ante sus seguidores. Los espectáculos están programados para comenzar a las 21:00 horas y contarán con la participación de Becky G como invitada.

Para quienes asistirán a alguna de las presentaciones, organizar el traslado y conocer las opciones de acceso al recinto permitirá planear la llegada y el regreso. Por ello, les damos las recomendaciones necesarias para poder disfrutar el concierto.

¿Cómo llegar al Estadio GNP para el concierto de Karol G? Rutas y estaciones del Metro y Metrobús

Una de las alternativas para trasladarse al Estadio GNP es utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La Línea 9, que conecta Pantitlán con Tacubaya, cuenta con estaciones desde las cuales es posible llegar caminando al recinto.

MÁS INFORMACIÓN: Karol G vs Rosalía en los Latin Grammy 2026: pronósticos, nominados y dónde ver los premios

La estación Ciudad Deportiva es la opción con menor distancia hasta el estadio. Desde su salida, los asistentes pueden dirigirse hacia la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y seguir las indicaciones para encontrar los accesos. Esta estación también permite aproximarse a la Puerta 6.

Otra posibilidad es descender en Puebla y caminar a puerta 8. La estación Velódromo también puede utilizarse, aunque implica recorrer una distancia mayor. Para quienes prefieran utilizar el Metrobús, la Línea 2 ofrece dos estaciones desde las cuales es posible continuar el recorrido a pie:

UPIICSA: ubicada en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva. Desde esta estación, los asistentes pueden caminar hacia la entrada de la Magdalena Mixhuca y continuar siguiendo los señalamientos hasta el estadio.

ubicada en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva. Desde esta estación, los asistentes pueden caminar hacia la entrada de la Magdalena Mixhuca y continuar siguiendo los señalamientos hasta el estadio. Iztacalco: otra alternativa de la Línea 2, situada sobre Eje 3 Oriente. Al descender, es necesario caminar en dirección a la Ciudad Deportiva para llegar al recinto.

La Línea 2 del Metrobús conecta Tepalcates con Tacubaya y atraviesa zonas de la ciudad como la colonia Del Valle, por lo que representa otra opción para quienes se trasladan desde distintos puntos de la capital.

Para quienes prefieran llegar en automóvil, el Estadio GNP Seguros dispone de estacionamientos con acceso por las puertas 7, 8, 9 y 15. También puede utilizarse el estacionamiento del Palacio de los Deportes, sujeto a disponibilidad. Debido a la cantidad de asistentes prevista, se recomienda considerar tiempo para encontrar un espacio. Otra alternativa es Ticket2Ride, el servicio de transporte de Ticketmaster, que ofrece viajes de ida y vuelta para las tres fechas de Karol G en la capital.

Las salidas están programadas a las 18:00 horas desde los siguientes puntos:

Mundo E

Interlomas

Galerías Coapa

Santa Fe

Perisur

Condesa

Plaza Lindavista

Parque de los Venados

El transporte de regreso partirá desde la Puerta 14 del Estadio GNP Seguros, aproximadamente 45 minutos después de que concluya el concierto. Los usuarios deben tomar en cuenta que el boleto de Ticket2Ride se adquiere por separado y no incluye el acceso al espectáculo.

Recomendaciones si vas al concierto de Karol G en el Estadio GNP

Antes de asistir a cualquiera de las presentaciones, es conveniente revisar las condiciones de acceso al inmueble y organizar el traslado, especialmente por la concentración de personas que se espera durante las tres fechas.

Una de las primeras medidas es verificar la puerta de entrada indicada en el boleto, ya que los accesos pueden variar dependiendo de la zona asignada. Identificarla antes de llegar ayudará a evitar desplazamientos alrededor del estadio.

También se recomienda salir con anticipación. Aunque los conciertos están previstos para las 21:00 horas, el tiempo de traslado puede aumentar debido a la circulación vehicular y la afluencia de pasajeros en las estaciones cercanas.

Otro aspecto que debe considerarse es el regreso a casa. Quienes utilicen el Metro o el Metrobús deberán consultar los horarios de servicio y prever otras alternativas de transporte en caso de que el espectáculo termine después del cierre de las estaciones.

Los asistentes que lleguen en automóvil deben contemplar la disponibilidad de estacionamiento y los tiempos de salida al finalizar el evento. Finalmente, es importante consultar los canales oficiales del Estadio GNP Seguros, Ticketmaster y los sistemas de transporte de la Ciudad de México para conocer posibles modificaciones en los accesos, rutas y vialidades durante el 13, 14 y 15 de noviembre.

¿Qué canciones cantará Karol G en sus conciertos de México? Posible setlist

Karol G podría interpretar una selección de canciones de distintas etapas de su carrera. Aunque el repertorio puede presentar cambios entre una fecha y otra, existe una lista de temas que podrían formar parte de sus presentaciones en la Ciudad de México.

Entre las canciones contempladas aparecen Tusa, Bichota, Provenza no figura en la lista proporcionada, mientras que MAMIII, GATÚBELA, AMARGURA y Si antes te hubiera conocido sí están incluidas.

Este es el posible setlist para los conciertos de Karol G en México: