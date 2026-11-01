Día de Muertos 2026: ¿Cuál es el origen de la tradición en México, qué día llegan las almas y cuándo se quita el altar?

Conoce el origen del Día de Muertos en México, las fechas en que regresan las almas de los difuntos y cuándo se debe retirar la ofrenda en 2026

Día de Muertos, ¿qué días llegan las almas | Claro Sports

El Día de Muertos es una de las celebraciones culturales más queridas de México, ya que millones de familias recuerdan a sus seres queridos que fallecieron. Cada año, el 1 y 2 de noviembre, los hogares y cementerios se llenan de ofrendas, flores de cempasúchil, veladoras y alimentos como parte de una tradición que se ha transmitido entre generaciones.

En esta celebración, las familias mexicanas conmemoran el Día de Muertos mediante rituales que representan el encuentro entre los vivos y sus difuntos. Según las creencias populares, durante estas fechas las almas regresan a sus hogares para visitar a sus familiares y recibir los alimentos, bebidas y objetos que se colocan en los altares.

Aunque las fechas principales son el 1 y 2 de noviembre, la celebración puede comenzar desde los últimos días de octubre y extenderse hasta el 3 de noviembre. Cada jornada tiene un significado según las costumbres de las comunidades. Por ello, existen diferencias sobre cuándo llegan las almas, en qué momento debe colocarse la ofrenda y cuál es el día indicado para retirarla.

Día de Muertos en México 2026: este es el origen de la tradición del 1 y 2 de noviembre

El origen del Día de Muertos en México se relaciona con las prácticas funerarias de los pueblos mesoamericanos y las celebraciones católicas introducidas durante la época colonial. Civilizaciones como la mexica, maya, purépecha y totonaca realizaban rituales para honrar a sus difuntos mediante alimentos, objetos y ceremonias relacionadas con la muerte. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estas prácticas entraron en contacto con el calendario religioso europeo.

La celebración actual incorporó elementos de ambas tradiciones. El 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre al Día de los Fieles Difuntos, según el calendario católico. Con el paso de los siglos, las comunidades mexicanas desarrollaron distintas formas de conmemoración. En 2008, la UNESCO inscribió las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cuándo llegan las almas de los difuntos en el Día de Muertos?

De acuerdo con las creencias populares, el 1 de noviembre se recibe a las almas de los niños fallecidos, conocidos como angelitos, mientras que el 2 de noviembre corresponde a los adultos. Sin embargo, en algunas comunidades la llegada de los difuntos comienza días antes. El 28 de octubre se dedica a las personas que murieron en accidentes o de manera violenta, mientras que el 30 de octubre se recuerda a los niños que fallecieron sin recibir el bautismo.

El calendario de llegada de las almas no es igual en todas las regiones de México. En algunas localidades, el 31 de octubre también se dedica a los niños, mientras que en otras se recibe a los adultos desde el 1 de noviembre. Estas fechas forman parte de las creencias y costumbres de cada comunidad, por lo que no existe un calendario obligatorio para todas las familias que celebran el Día de Muertos.

¿Cuándo se pone y cuándo se quita el altar de Día de Muertos?

El altar de Día de Muertos suele colocarse entre el 28 y el 31 de octubre, aunque algunas familias comienzan los preparativos con mayor anticipación. Entre los elementos que integran la ofrenda se encuentran fotografías de los difuntos, flores de cempasúchil, veladoras, agua, sal, pan de muerto, incienso, copal y los alimentos que disfrutaban en vida. Cada objeto tiene un significado dentro de la tradición, como las velas que representan la luz para guiar a las almas y el agua que se ofrece después de su recorrido.

El martes 3 de noviembre de 2026 es la fecha en la que tradicionalmente se retira el altar de Día de Muertos, una vez que concluyen las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Según la creencia popular, para ese momento las almas ya emprendieron su regreso al lugar de descanso. Algunas familias acostumbran compartir los alimentos de la ofrenda que se encuentran en buen estado, mientras que otras mantienen sus altares durante más días. No existe una hora obligatoria para retirarlos, pues la decisión depende de las costumbres de cada hogar y comunidad.