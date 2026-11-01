San Pedro vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Municipal por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

San Pedro vs Municipal, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs. Municipal! Ambos equipos se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputa en el Estadio Mateo Sicay Paz, en un encuentro importante para las aspiraciones de ambos conjuntos. En su último enfrentamiento, disputado el 6 de septiembre, empataron 0-0 en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

San Pedro llega a este compromiso con 23 puntos en 17 partidos disputados y continúa en la pelea por clasificarse a la fase final del campeonato. Los gallos buscarán aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

Municipal afronta esta jornada después de derrotar 3-1 a Comunicaciones en el Clásico Nacional 339. Los Rojos acumulan 30 unidades y ocupan el segundo lugar de la clasificación. El conjunto escarlata intentará sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Municipal hoy domingo 1 de noviembre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Municipal será el domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Mateo Sicay Paz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Municipal para la jornada 18, al momento

San Pedro y Municipal no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Aarón Navarro, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez, Kevin Illescas, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Romario Gómez, Julio Fajardo. DT : Edwin Vásquez

: Vander Cruz, Aarón Navarro, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez, Kevin Illescas, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Romario Gómez, Julio Fajardo. : Edwin Vásquez Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Jonathan Franco, Pedro Altán, Rudy Barrientos, John Méndez, José Martínez, Erik López. DT: Mario Acevedo

MÁS INFORMACIÓN: Municipal da vuelta el partido ante Comunicaciones y se queda con el Clásico 339

Antecedentes del San Pedro vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Pedro y Municipal:

6 de septiembre de 2026 | Municipal 0-0 San Pedro | Torneo Apertura

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