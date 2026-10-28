Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning: precios y cómo comprar boletos para ver la película en México

El documental recupera el concierto de despedida realizado en Villa Park, Birmingham, el 5 de julio de 2025, donde Ozzy Osbourne se reunió con la formación original de Black Sabbath

Los fans podrán gozar de la presentación del Príncipe de las Tinieblas | Reuters

La despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegará a las salas de cine en México con Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning, el documental que recupera el último concierto del cantante británico y la reunión de la formación original de la banda. Cinépolis llevará la producción a su formato +QUE CINE durante dos fechas especiales, por lo que los seguidores mexicanos podrán revivir el espectáculo de Villa Park en pantalla grande.

La película registra el concierto realizado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, donde Ozzy Osbourne volvió a compartir escenario con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. La producción también incorpora actuaciones de artistas y bandas que reconocen la influencia de Black Sabbath, entre ellos Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool y Pantera.

¿Cuándo se estrena la película de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en México?

En México, Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning tendrá funciones especiales el miércoles 28 y jueves 29 de octubre de 2026 a través de Cinépolis +QUE CINE. La preventa comenzó el 24 de septiembre y las funciones están disponibles en distintos complejos de la cadena.

La cinta tiene una duración de 147 minutos y fue dirigida por Ben Wainwright-Pearce. Cinépolis la presenta como un documental que combina la actuación final de Black Sabbath con imágenes detrás de cámaras y la participación de músicos invitados.

¿Cómo y dónde comprar boletos para ver la película del último concierto de Ozzy?

Los boletos pueden adquirirse mediante la aplicación y el sitio oficial de Cinépolis, además de las taquillas de los complejos participantes. La disponibilidad de funciones y horarios depende de cada ciudad y sala, por lo que es necesario seleccionar el complejo antes de completar la compra.

El precio de referencia reportado para México es de alrededor de 110 pesos por boleto, aunque el costo puede variar dependiendo del complejo, formato y condiciones de la función. Por ello, el precio final debe consultarse al momento de seleccionar la sala y los lugares.

¿Dónde se proyectará Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning?

La película tendrá funciones en distintos complejos de Cinépolis a nivel nacional durante el 28 y 29 de octubre. La cartelera oficial de la cadena permite consultar las salas disponibles por ciudad y horario. Por ejemplo, el complejo ya muestra funciones en algunos complejos de Ciudad de México y su zona metropolitana.

Entre las salas de CDMX reportadas para estas funciones aparecen Cinépolis Universidad, Miramontes, Paseo Acoxpa, Forum Buenavista, Paseo Interlomas, Patio Santa Fe, Plaza Central, Portal Churubusco, Viaducto, Vía Vallejo y Town Center El Rosario. La disponibilidad puede cambiar, por lo que conviene revisar la cartelera de Cinépolis antes de comprar.

Setlist del último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath: ¿cuándo y dónde fue?

El concierto que dio origen a la película se realizó el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, ciudad vinculada con el nacimiento de Black Sabbath. La presentación reunió nuevamente a la formación original de la banda para su despedida de los escenarios.

El repertorio de aquella jornada incluyó canciones de Black Sabbath, Ozzy Osbourne y las bandas invitadas. Black Sabbath interpretó War Pigs, N.I.B., Iron Man y Paranoid, mientras Ozzy tuvo un segmento como solista con I Don’t Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama, I’m Coming Home y Crazy Train.

También participaron agrupaciones como Slayer, Guns N’ Roses, Metallica, Mastodon, Alice in Chains, Rival Sons, Anthrax, Gojira, Halestorm, Lamb of God, Pantera y Tool.

Setlist de Back To The Beginning

Slayer Discipline War Ensemble Wicked World — cover de Black Sabbath South of Heaven Raining Blood Angel of Death

Guns N’ Roses It’s Alright — cover de Black Sabbath Never Say Die! — cover de Black Sabbath Junior’s Eyes — cover de Black Sabbath Sabbath Bloody Sabbath — cover de Black Sabbath Welcome to the Jungle Paradise City

Metallica Hole in the Sky — cover de Black Sabbath Creeping Death For Whom the Bell Tolls Johnny Blade — cover de Black Sabbath Battery Master of Puppets

Ozzy Osbourne — set solista I Don’t Know Mr. Crowley Suicide Solution Mama, I’m Coming Home Crazy Train

Black Sabbath War Pigs N.I.B. Iron Man Paranoid

Mastodon Black Tongue Blood and Thunder Supernaut — cover de Black Sabbath

Alice in Chains Man in the Box Would? Fairies Wear Boots — cover de Black Sabbath

Rival Sons Do Your Worst Electric Funeral — cover de Black Sabbath Secret

Gojira Stranded Silvera Mea Culpa — con Marina Viotti Under the Sun — cover de Black Sabbath

Anthrax Indians Into the Void — cover de Black Sabbath

Halestorm Love Bites (So Do I) Rain Your Blood on Me Perry Mason — cover de Ozzy Osbourne

Lamb of God Laid to Rest Redneck Children of the Grave — cover de Black Sabbath

Primer Jam Ultimate Sin — cover de Ozzy Osbourne, con Lizzy Hale Shot in the Dark — cover de Ozzy Osbourne, con David Draiman Sweet Leaf — cover de Black Sabbath Believer — cover de Ozzy Osbourne Changes — cover de Ozzy Osbourne, con Yungblud

Segundo Jam Symptom of the Universe — cover Breaking the Law — cover de Judas Priest Snowblind — cover Flying High Again — cover de Ozzy Osbourne Rock Candy — cover de Montrose Bark at the Moon — cover de Ozzy Osbourne Train Kept A-Rollin’ — cover de Aerosmith Walk This Way / Whole Lotta Love — covers de Aerosmith / Led Zeppelin

Pantera Cowboys From Hell Walk Planet Caravan — cover de Black Sabbath Electric Funeral — cover de Black Sabbath

Tool Forty Six & 2 Hand of Doom — cover de Black Sabbath Ænema



La película recupera ese repertorio y lo acompaña con material detrás de cámaras y testimonios de los músicos que participaron en el evento. De esta manera, Back To The Beginning lleva a las salas de México el registro de una noche que reunió a distintas generaciones del heavy metal alrededor de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.