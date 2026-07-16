Lionel Messi y su revancha en el MetLife Stadium: ganar un Mundial tras la Copa América del 2016

En aquella oportunidad y en caliente, el astro argentino confirmó el retiro de la Selección, sin embargo meses después volvió para hacer historia.

Lionel Messi en la Copa América 2016/ Vizzor Image.

Lionel Messi está próximo a convertirse en uno de los jugadores que más finales del Mundial jugó. De llegar a tener minutos ante España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Estados Unidos, el ’10’ se convertirá con Cafú, en los futbolistas que más finales de la Copa del Mundo en la historia jugaron con 3 presentaciones.

Precisamente sobre Messi, el escenario deportivo en cercanías a Nueva Jersey no le trae muy buenos recuerdo a la ‘Pulga’, ya que fue allí donde Argentina cayó en cobros desde el punto penal ante Chile en la disputa de la Copa América Centenario, segundo subcampeonato del argentino con su país y que provocó su retiro temporal de la Selección.

Copa América Centenario 2016

CONMEBOL de la mano con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos de turno, pactaron jugar la Copa América Centenario en territorio norteamericano. Chile llegaba como uno de los favoritos a quedarse con el título, tras haberse consagrado de local en Santiago contra Argentina, también desde los cobros del punto penal.

Precisamente por aquella derrota en la capital chilena, Argentina llegaba ‘con sangre en el ojo’ para quedarse con este título, romper una mala racha de varios años sin ganar un trofeo, pero también para que de una vez por todas Lionel Messi pudiera levantar una copa vestido con los colores de la ‘Albiceleste’.

Argentina jugó la fase de grupos con Chile, Panamá y Bolivia. Venció a los ‘australes’, goleó a los ‘canaleros’ y de igual forma a ‘La Verde’. En cuartos de final le ganó 4-1 a Venezuela y 4-0 a Estados Unidos en semifinales, todo pintaba para que en aquella ocasión se quitaran la ‘espinita’ el equipo sudamericano.

Final Copa América 2016

Así formó Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Éver Banega, Lucas Biglia; Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Así formó Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Jean Beaujsejour; Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Marcelo Díaz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi.

Tras un vibrante partido que no se pudo definir al campeón en el tiempo regular, el título se tuvo que disputar en los cobros desde el punto penal. Tras los fallos por parte de Argentina de Lionel Messi y Lucas Biglia, Francisco Silva tenía en sus pies la segunda Copa América para Chile, el central no falló y un nuevo fracaso para la ‘Albiceleste’ del ’10’ llegaba.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

Ese mismo 26 de junio en Nueva Jersey, Lionel Messi dio un anuncio bastante controversial, el astro se retiró del combinado nacional: “Lo primero que se me viene ahí en el vestuario, es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio pero reo que ya está”, afirmó a los medios de comunicación.

Sin embargo, pocas semanas después, el 12 de agosto de 2016 confirmó su regreso a la Absoluta. Tiempo después, en 2021 rompió el ‘maleficio’ ganando esa Copa América que se jugó en Brasil, la Finalissima contra Italia, la Copa del Mundo ante Francia, la Copa América del 2024 contra Colombia y está ad portas de jugar nuevamente la final de un Mundial.

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