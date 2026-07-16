Argentina va por la hazaña que ningún campeón logra desde Brasil 1962

La Albiceleste enfrenta a España por una cuarta estrella y un récord que permanece intacto desde hace 64 años

Argentina quedó a 90 minutos o un poco más de completar una hazaña que el fútbol de selecciones no presencia desde hace 64 años. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra con una remontada en los minutos finales y disputará ante España la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Si gana, defenderá la corona obtenida en Qatar 2022 y terminará con una espera que comenzó después del título de Brasil en Chile 1962.

Solo Italia y Brasil han conseguido ganar dos Copas del Mundo consecutivas. La selección italiana fue campeona en 1934 y 1938, mientras que Brasil levantó el trofeo en 1958 y volvió a hacerlo cuatro años después. Desde entonces, todos los monarcas que intentaron conservar la corona fracasaron, incluso algunos que llegaron a la siguiente final con buena parte de su generación campeona.

Argentina puede convertirse en la tercera nación que defiende con éxito el título y, al mismo tiempo, sumar la cuarta estrella de su historia. La Albiceleste se coronó en 1978, 1986 y 2022; además, la definición contra España será su séptima final mundialista, después de las disputadas en 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. El reto no consiste únicamente en ganar otro torneo, sino en ingresar a un grupo cerrado desde hace más de seis décadas.

Italia inauguró ese club durante los primeros años de la Copa del Mundo. Bajo la conducción de Vittorio Pozzo, la Azzurra ganó como anfitriona en 1934 y repitió el campeonato en Francia 1938. Pozzo sigue siendo el único entrenador que ha conquistado dos Mundiales consecutivos, una marca que Lionel Scaloni podría igualar si Argentina derrota a España.

Brasil fue la última selección capaz de mantener el trofeo entre una edición y la siguiente. El conjunto sudamericano ganó el Mundial de Suecia 1958 y confirmó su dominio en Chile 1962. Aquella segunda coronación fijó la referencia que Argentina persigue ahora: ningún campeón vigente volvió a completar con éxito la defensa de su título.

El equipo de Brasil en el Mundial 1962 | Photo by AFP

El caso más cercano en la era reciente fue Francia. Los Bleus ganaron Rusia 2018 y alcanzaron la final de Qatar 2022, pero Argentina los superó en una definición por penaltis después de un partido que terminó 3-3. Cuatro años más tarde, el equipo de Scaloni ocupa el lugar que tuvo Francia: llega al último encuentro como campeón defensor y con la posibilidad de convertir una gran generación en una formación histórica.

La continuidad ha sido una de las claves del ciclo argentino. Scaloni mantuvo una base reconocible del plantel campeón en Qatar, sumó la Copa América 2024 y sostuvo una estructura en la que Lionel Messi, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez conservan responsabilidades centrales. Argentina no llegó a la final únicamente por sus antecedentes, sino por su capacidad para resolver partidos que parecían alejarse.

La semifinal ante Inglaterra reforzó esa identidad competitiva. Argentina perdía desde el minuto 55 y estuvo cerca de quedar eliminada, pero Enzo Fernández empató al 87 y Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2, tras una asistencia de Messi. La reacción llevó al campeón a otra final y confirmó que el equipo puede sostener la presión incluso cuando el margen de error desaparece.

Enzo inició la remontada de Argentina | Reuters

España representa un obstáculo distinto. La Roja venció 2-0 a Francia en la semifinal, regresó al partido por el título 16 años después de su coronación en Sudáfrica 2010 y llega con una generación que combina control de balón, presión y futbolistas capaces de decidir en distintos sectores. Para Argentina, la defensa del campeonato terminará contra el equipo que conquistó Europa y que también busca ampliar su lugar en la historia.

La final también ofrece una dimensión individual. Messi tendrá otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo, mientras Scaloni puede convertirse en el segundo entrenador que enlaza dos campeonatos, después de Pozzo. Para varios integrantes de la generación campeona en 2022, el duelo ante España puede representar la última ocasión de alcanzar una marca que sobrevivió a distintas épocas y figuras del torneo.

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