Tuchel se encierra y condena a Inglaterra: del 1-0 al 12% de posesión ante Argentina

El técnico alemán fue criticado por replegar a Inglaterra tras el gol ante Argentina, perder la posesión y ceder una remontada que la dejó fuera del Mundial

El técnico de los Tres Leones pecó de conservador | Reuters

Inglaterra estuvo a poco más de media hora de disputar su primera final de una Copa del Mundo desde 1966. El gol de Anthony Gordon al minuto 55 colocó al conjunto dirigido por Thomas Tuchel en ventaja, pero la reacción del entrenador alemán transformó un partido equilibrado en un ejercicio defensivo que terminó por favorecer a Argentina.

El equipo inglés había completado una primera mitad en la que logró incomodar la circulación argentina, reducir la participación de Lionel Messi y disputar el control del mediocampo. El encuentro llegó al descanso sin tiros a portería y con apenas 0.08 goles esperados entre ambas selecciones, el registro más bajo de la primera parte en el Mundial 2026.

La situación cambió después de la anotación de Gordon. En lugar de intentar sostener la presión o aprovechar los espacios que Argentina comenzó a dejar, Inglaterra retrocedió varios metros. Entre el gol inglés y el tanto ganador de Lautaro Martínez transcurrieron 37 minutos en los que Argentina tuvo el 88% de posesión e Inglaterra apenas el 12%.

Inglaterra pasó de competir a resistir después del gol de Gordon

El repliegue comenzó antes de los cambios, pero las decisiones de Tuchel profundizaron la tendencia. Inglaterra dejó de presionar la salida, Harry Kane quedó aislado y Jude Bellingham perdió contacto con los delanteros. Argentina instaló el partido en campo inglés y atacó mediante centros, cambios de orientación y llegadas desde las dos bandas.

Durante los 15 minutos posteriores al 1-0 y antes del ingreso de Ezri Konsa, Inglaterra ya había registrado solamente 17% de posesión. Tuchel interpretó que necesitaba más jugadores dentro del área y sustituyó a Gordon por el defensor al minuto 72. El cambio eliminó al futbolista inglés con mayor capacidad para correr al espacio y convirtió el sistema en una línea de cinco defensores.

La modificación no ayudó a recuperar estabilidad. Desde el ingreso de Konsa hasta el gol de Lautaro Martínez, Inglaterra tuvo únicamente 7.2% de posesión, completó siete pases en campo contrario y no lanzó ningún centro. El equipo perdió la posibilidad de salir en contragolpe y permitió que Argentina atacara una y otra vez sin preocuparse por proteger su propia portería.

Tuchel reforzó todavía más el bloque al minuto 82, cuando Dan Burn reemplazó a Reece James y Nico O’Reilly entró por Declan Rice. Tres minutos después, Enzo Fernández empató con un disparo desde fuera del área. En el minuto 90+2, Messi recibió sin presión por la derecha y envió el centro que Lautaro Martínez convirtió en el 2-1 definitivo.

Los cambios de Tuchel dejaron a Inglaterra sin salida

Las estadísticas generales confirmaron el dominio argentino: 64% de posesión para Argentina contra 36% de Inglaterra, además de 14 remates contra seis, seis tiros a portería contra tres y 12 ocasiones creadas frente a cuatro. Los proveedores presentan diferencias en el cálculo de tiros y goles esperados, pero coinciden en la superioridad argentina durante el tramo decisivo.

Tuchel reconoció después del encuentro que su selección se volvió “demasiado pasiva” tras ponerse en ventaja. Explicó que recurrió a una defensa de cinco porque Argentina ganaba los balones aéreos y enviaba centros de manera constante. El entrenador asumió la responsabilidad, aunque sostuvo que el partido ya había cambiado antes de sus sustituciones y aseguró que no tenía arrepentimientos inmediatos.

La principal crítica no se limitó al número de defensores, sino a la ausencia de una vía para conservar el balón. Sacar a Gordon dejó a Inglaterra sin velocidad, mientras las entradas de Konsa y Burn no evitaron que Argentina siguiera rematando dentro del área. La selección inglesa acumuló jugadores cerca de Jordan Pickford, pero no consiguió frenar los centros ni alejar el juego de su portería.

La eliminación también dejó a Inglaterra en un registro desfavorable. En el siglo XXI, solamente dos selecciones marcaron primero en una semifinal mundialista y terminaron fuera de la final: Inglaterra ante Croacia en 2018 e Inglaterra frente a Argentina en 2026. En ambas ocasiones, el equipo cedió terreno, dejó crecer al rival y perdió por 2-1 después de tomar la ventaja.

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