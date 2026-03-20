¿Se puede ver el Festival Estéreo Picnic 2026 de Bogotá en vivo online? Esto le interesa

El Parque Metropolitano Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá se prepara para el evento musical.

Festival Estéreo Picnic 2026 / Foto: Festival Estéreo Picnic.

Los bogotanos y visitantes de la capital de la República ya disfrutan del Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia. En Claro Sports les traemos toda la información para que no se pierda ningún detalle.

¿Cuándo empieza el Festival Estéreo Picnic 2026 y cuántos días dura?

El Festival Estéreo Picnic 2026 se estará desarrollando en 3 días: viernes 20, sábado 21 y lunes 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá.

LineUp completo de Estéreo Picnic 2026: fechas y horarios de los artistas confirmados

¿Quién transmite en vivo el Festival Estéreo Picnic 2026 y dónde mirar en vivo por TV y online?

El Festival Estéreo Picnic se puede ver a través de la pantalla del Canal Capital, por su señal abierta. TDT (Televisión Digital Terrestre). Operadores de cable: Claro (116).

Online / Streaming:

Sitio web oficial: www.canalcapital.gov.co.

YouTube: Canal Capital.

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