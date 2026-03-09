El último adiós a Willie Colón en Nueva York: con sones y trompetas así fue la emotiva despedida al salsero

Así fue la despedida de Willie Colón, pionero de la salsa y figura de la Fania All Stars. El artista dejó un legado histórico en la música latina tras décadas de éxitos.

Funeral Willie Colón | Eduardo Munoz / Reuters.

El reconocido salsero Willie Colón falleció el 21 de febrero a los 75 años en New York City. La noticia fue confirmada por su familia, que no detalló las causas del deceso, aunque el artista llevaba varios días hospitalizado en el NewYork-Presbyterian Hospital debido a complicaciones de salud relacionadas con su sistema respiratorio. Según sus allegados, murió acompañado por sus seres queridos.

Este lunes 9 de marzo se realizó la despedida final del músico, nominado al Grammy Awards y considerado uno de los grandes impulsores del movimiento salsero en la ciudad. La familia organizó una misa en la St. Patrick’s Cathedral, donde se reunieron amigos, familiares y decenas de seguidores para rendirle homenaje.

Así despidieron a Willie Colón en Nueva York: sones, aplausos y trompetas

El domingo, seguidores y allegados de Willie Colón pudieron despedirse del artista durante el velatorio realizado en McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home. Allí se recordó su trayectoria con fotografías y su música, mientras varios policías hicieron guardia de honor durante la tarde. Muchos fanáticos lo homenajearon entre lágrimas, destacándolo como una de las grandes figuras de la salsa.

Este lunes, a las 9:30 a.m., se celebró una misa en la St. Patrick’s Cathedral, en New York City, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós. El entierro se realizó en privado. Durante la ceremonia, Diego Colón, uno de sus cuatro hijos, pronunció un emotivo mensaje en el que aseguró que su padre dejó “una sombra gigantesca” y que su música y su amor transformaron a quienes lo conocieron.

¿Cuál fue la trayectoria de la leyenda de la salsa Willie Colón?

Willie Colón (1950–2026) fue un músico, productor y activista neoyorquino, considerado una figura clave en la historia de la salsa. En las décadas de 1960 y 1970 revolucionó el género con un estilo urbano y potente, apodado “El Malo del Bronx”, marcado por el protagonismo de los trombones. También fue parte fundamental de la Fania All Stars y logró éxitos emblemáticos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Su primer álbum, El Malo (1967), grabado a los 16 años junto a Héctor Lavoe, lo que inició uno de los binomios más emblemáticos de la salsa. A lo largo de su carrera fue nominado en once ocasiones a los premios Grammy y también participó en producciones cinematográficas y televisivas como Vigilante, The last fight, salsa y la telenovela La Intrusa.

Willie Colón: así fue el día que terminó en la cárcel de Médellin

El 7 de septiembre de 1985, Willie Colón y su orquesta fueron detenidos en Medellín luego de cancelar un concierto en el Coliseo Iván de Bedout por falta de pago. La disputa económica generó disturbios y el músico pasó cerca de 48 horas retenido en la estación de policía de Belén, un episodio que posteriormente inspiró su canción Especial No. 5.

