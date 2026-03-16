Karely Ruiz vs Marcela Mistral: ¿Quién ganó en el Ring Royale y cuánto les pagaron por la pelea?

El evento de boxeo organizado en la Arena Monterrey por Poncho De Nigris habría dejado algunos contratos con montos que rondan el medio millón de pesos

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: Ring Royale | Captura de Pantalla: Youtube

La primera edición del Ring Royale 2026 sigue dando de qué hablar. Tras una cartelera que tuvo como protagonistas a Karely Ruiz frente a Marcela Mistral y a Alfredo Adame contra Carlos Trejo, la conversación alrededor de este espectáculo no se ha detenido. El evento, que combinó entretenimiento digital con boxeo amateur, se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos deportivos y mediáticos más comentados de los últimos tiempos, especialmente después del gran impacto que generó durante el fin de semana en redes sociales y plataformas de streaming. Ahora, entre los seguidores surge una nueva incógnita: cuánto dinero habrían recibido los participantes por subir al ring en este peculiar espectáculo.

Las cifras de audiencia reflejan el interés que despertó la velada. La transmisión alcanzó un pico de poco más de 6 millones de espectadores y mantuvo un promedio superior a los 5 millones durante gran parte del evento. En medio de esa atención masiva, Karely Ruiz y Marcela Mistral se posicionaron como los nombres más comentados, al dominar las tendencias del fin de semana y tras generar miles de reacciones en internet, lo que confirmó el enorme alcance mediático que tuvo esta primera edición del Ring Royale.

Ring Royale 2026: ¿Quién ganó la pelea Karely Ruiz o Marcela Mistral?

Marcela Mistral se quedó con el cinturón dorado de Ring Royale tras vencer por decisión unánime a Karely Ruiz. Las tarjetas de los jueces marcaron 30-26, 30-26 y 29-27 a favor de Mistral, quien fue superior en los momentos clave del combate y terminó por imponer condiciones dentro del ring.

Desde el inicio, Karely Ruiz salió con mucha intensidad y buscó hacer daño desde los primeros segundos. Esa agresividad dejó espacios en su guardia que Mistral aprovechó con varios ganchos al rostro. En el segundo asalto, Ruiz mostró mayor calma, pero Mistral mantuvo el control en la distancia corta, la hizo trastabillar en más de una ocasión y provocó que el réferi aplicara el conteo en un par de momentos. En el último round ambas intercambiaron golpes, aunque los impactos más fuertes, sobre todo a la quijada, llegaron para Karely, mientras Mistral utilizó su juego de piernas para esquivar ataques y asegurar la victoria.

Las dos ganaron: ¿Cuánto le pagaron a Karely Ruiz y a Marcela Mistral por la pelea del Ring Royale?

Como suele ocurrir en el boxeo, los pagos para este tipo de eventos habrían sido acordados previamente y no dependerían del resultado de las peleas. Aunque no existe información oficial por parte de los organizadores, un reporte de Telediario señala que Karely Ruiz habría recibido alrededor de 500 mil pesos por subir al ring, sin importar el resultado de su pelea.

De acuerdo con versiones que han circulado en algunos medios, la cifra contrastaría con los supuestos 240 mil pesos que habría ganado por su participación en Stream Fighters 4. En el caso de Marcela Mistral, el monto que habría recibido por participar en Ring Royale aún no se ha dado a conocer y, hasta ahora, sigue siendo un misterio.

Ring Royale 2026: así quedaron las peleas, lista completa de ganadores

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: Marcela Mistral ganó por decisión unánime y se quedó con el cinturón dorado en la pelea estelar del Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey.

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Alfredo Adame ganó por nocaut tras un derechazo que mandó a Trejo a la lona.

Aldo De Nigris vs Nicola Porcella: Aldo De Nigris ganó por nocaut en el segundo asalto después de imponer presión desde el inicio.

Abelito vs Moisés ‘Bull Terrie’: Bull Terrie ganó por decisión de los jueces tras tres asaltos intensos con mayor ventaja en las tarjetas.

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs Chuy Almada: Chuy Almada fue declarado ganador después de que la pelea terminó en caos por la reacción de Alberto del Río.

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine: La Kyliezz y Georgiana ganaron por decisión tras completar los tres asaltos del combate de parejas.

Ronaldo López ‘Ronny’ vs José Toporek: Ronny ganó con dominio del combate y se llevó el cinturón en la pelea inaugural del evento.

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