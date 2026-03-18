Bolivia asegura que el partido del repecheje es el más importante de su historia

Bolivia enfrenta a Surinam en el repechaje en Monterrey con la misión de llegar al Mundial 2026

La selección de Bolivia se prepara para el repechaje | @laverde_fbf

La selección de Bolivia afina detalles de cara a la primera fase del repechaje rumbo al Mundial 2026, donde se medirá ante su similar de selección de Surinam en un duelo que ha sido catalogado como el más importante para el combinado nacional en las últimas tres décadas.

Así lo dejó en claro el defensor Diego Medina, quien milita en el CSKA Sofía del fútbol búlgaro, al destacar la magnitud del compromiso y el significado que tiene para el grupo la posibilidad de avanzar en la lucha por un boleto a la Copa del Mundo.

“El juego más importante que tenemos en los últimos 30 años. Estamos todos bien preparados, al hincha decirle que nos apoyen. Es el sueño de todos nosotros y vamos a luchar por ello”, expresó el futbolista.

Medina también analizó al rival en turno, señalando que se trata de un equipo con elementos de calidad que militan en ligas competitivas, lo que anticipa un encuentro sumamente exigente en todos los sectores del campo. “Tienen jugadores en lugares importantes, sabemos que son fuertes y va a ser un partido muy duro. El 26 de marzo me visualizo recuperando para jugar el 31″, comentó.

Por su parte, Leonardo Zabala, defensor del Cancún FC, también subrayó la relevancia del compromiso y puso especial énfasis en el aspecto mental como un factor determinante de cara al encuentro. “Creo que la preparación mental va a ser lo más importante ahora. Es un juego de vida o muerte para nosotros y estamos lo mejor con todos los compañeros, y mentalmente también porque será un juego que se defina en detalles y en la atención, balón parado, y será importante desde el primer juego”, señaló.

Asimismo, destacó la fortaleza del grupo, tanto en defensa como en ataque, y aseguró que el equipo tiene los argumentos necesarios para competir y buscar el resultado.

“Como grupo estamos muy fuertes. Todos nosotros hemos tenido un avance y uno va a luchar por el otro hasta el final; estamos sólidos en defensa y adelante vamos a generar oportunidades de gol. Tenemos buena gente adelante como en la defensa; manteniendo el cero seguramente sacaremos el partido adelante, porque vamos a generar una opción de gol por lo menos”, añadió.

La Verde no disputa una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, por lo que este proceso representa una oportunidad histórica para regresar a la máxima justa del fútbol internacional. Cabe destacar que el equipo llegó desde el martes a tierras regias, donde se instaló en la Capilla Soccer Park, en el municipio de Allende, como parte de su preparación para el compromiso.

El combinado boliviano permanecerá en dicha sede hasta el próximo lunes, con el objetivo de mantenerse concentrado y en condiciones óptimas de cara a la serie ante Surinam, programada para el 26 de marzo en el Estado Monterrey.

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