Julio César Chávez arremete contra Ring Royale: “Hasta que no pase un accidente…”

Ring Royale 2026 se robó la conversación este domingo 15 de marzo con las peleas de Alfredo Adame vs Carlos Trejo y Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Julio César Chávez analiza la situación de Ring Royale | Imago7

La cartelera de Ring Royale fue un éxito en redes sociales y en plataformas de streaming tras atraer la atención de miles de personas. El evento de boxeo, protagonizado por influencers y figuras de la televisión mexicana, generó toda una conversación; sin embargo, no convenció del todo a Julio César Chávez, quien criticó este tipo de espectáculos por los riesgos inherentes que implican para los participantes.

El show se realizó el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey y presentó peleas como Alfredo Adame contra Carlos Trejo y Karely Ruiz frente a Marcela Mistral. Incluso logró más atención que los Premios Oscar, que se llevaron a cabo al mismo tiempo. Tras el éxito, todo parece indicar que habrá una segunda edición, aunque algunas voces señalan que los organizadores no toman en serio las posibles consecuencias de este tipo de eventos.

“Contento, las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego. A pesar de que Adame ganó, la verdad lo vi cansado, le puede pegar un infarto. Hasta que no pase un accidente van a quedar a gusto, ojalá le siga yendo bien a todos, me da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera y hasta que no pase un accidente van a quedar contentos”, declaró Julio César Chávez en una charla con Elisa Beristain.

Poncho De Nigris tomó como referencia eventos recientes como La Velada, el espectáculo organizado por el creador de contenido Ibai Llanos, pero le dio un giro con figuras y polémicas propias del espectáculo mexicano. Esta mezcla despertó el interés de un público que no suele seguir el boxeo de forma habitual, en gran parte por el morbo que generaron las historias y los enfrentamientos entre los participantes.

Aunque los organizadores implementaron medidas como el uso de protecciones, para Julio César Chávez esto no es suficiente para garantizar la seguridad de quienes suben al ring. El exboxeador insistió en que este tipo de eventos implica riesgos reales, sobre todo cuando los participantes no son boxeadores profesionales.

“Yo lo que digo es que es un deporte de peligro. Uno se sube al ring y no sabes cómo se bajen. Lo están tomando muy a la ligera. Además, con careta es más peligroso porque los golpes rebotan, entonces es donde vienen los coágulos de sangre. El boxeo no es un juego”, sentenció JC Chávez.

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