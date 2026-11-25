¡Puerto Rico tiene nueva reina universal! La representante local conquistó Miss Universo 2026 tras superar a las otras cuatro finalistas en una emocionante gala.

Miss Universo 2026, Puerto Rico | Jaydee Lee | Getty Images vía AFP.

La edición número 75 de Miss Universo 2026 llegó a su gran noche este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde representantes de diferentes países se dieron cita para competir por una de las coronas más importantes del mundo de la belleza. Después de varias etapas de selección, el certamen definió a sus cinco grandes finalistas: Nueva Zelanda, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Filipinas.

Finalmente, la local, Miss Puerto Rico se quedó con la corona de Miss Universo 2026 y fue elegida como la nueva reina de belleza universal, en una velada que concentró la atención internacional y puso punto final a una nueva edición del prestigioso concurso.

Jennifer Barreto hace historia como la primera Miss Universo madre de la historia y le da la sexta corona a la isla del encanto. ¡Felicidades Puerto Rico! 🇵🇷👏🏼 https://t.co/87OA0t1zFK — Miss Coronas (@miss_coronas) November 25, 2026

¿En qué ronda de Miss Universo 2026 se quedó Miss Colombia?

Miss Colombia, María Alejandra López, estuvo entre las 12 más lindas del universo, y a pesar de tener una pasarela increíble con traje de gala, no le alcanzó para quedar seleccionada en el grupo de las cinco finalistas de este certamen.

¿En qué ronda de Miss Universo 2026 se quedó Miss México?

María Vargas, la representante de México hizo parte del primer grupo de seleccionadas, es decir, estuvo entre las treinta más bellas del certamen que se llevó a cabo en Puerto Rico. No obstante, no clasificó a la siguiente ronda, por lo que no fue llamada entre las doce semifinalistas.

Miss Universe México | IG María Guadalupe Vargas.

¿Qué decía la banda de Fátima Bosh al despedirse como Miss Universo? Fátima Bosch, hizo su última pasarela como reina universal y sacó una banda que decía “Viva Cristo Rey”. La mexicana, cerró así una etapa llena de experiencias y momentos inolvidables. MÁS INFORMACIÓN: ¿Quién es María Alejandra López? Representante de Colombia en la Final de Miss Universo 2026

¿Dónde se llevó a cabo la final de Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo 2026 llegó a su gran final este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El certamen reunió a representantes de diferentes países, quienes compitieron por quedarse con la corona y obtener el reconocimiento internacional. Entre las participantes estuvo la colombiana María Alejandra López Pérez, quien tuvo la misión de representar al país y buscar una nueva conquista para Colombia en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

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