El equipo de Hernán Crespo busca imponer su buen momento ante unos Diablos Rojos que protagonizaron uno de los episodios más dolorosos en la historia del Atlas

El destino vuelve a cruzar los caminos de dos equipos que protagonizaron una de las finales más emocionantes en la historia del fútbol mexicano. Atlas y Toluca se enfrentarán en los cuartos de final del Apertura 2026, una eliminatoria que llega cargada de antecedentes, cuentas pendientes y aspiraciones renovadas. Los Rojinegros tendrán enfrente a un adversario que les arrebató la gloria hace más de dos décadas, pero al que también consiguieron superar en una instancia idéntica a la que disputarán durante los próximos días.

A diferencia de lo que ocurrió en sus enfrentamientos anteriores, el Atlas de Hernán Crespo parte como favorito gracias al rendimiento que mostró durante la fase regular, en la que terminó en la cuarta posición, por encima de los Diablos Rojos de Antonio Mohamed. El conjunto tapatío pretende aprovechar este momento para dar un golpe de autoridad en la Liguilla y respaldar las expectativas que surgieron con la llegada de sus nuevos propietarios, quienes buscan construir un equipo capaz de competir por los primeros lugares de la Liga MX.

La final de 1999, una historia que Atlas todavía recuerda

Hablar de una eliminatoria entre Atlas y Toluca significa regresar inevitablemente al Verano de 1999. Los Rojinegros de Ricardo La Volpe habían cautivado al fútbol mexicano con una generación encabezada por Rafael Márquez, Daniel Osorno y Miguel Zepeda, futbolistas que llevaron al conjunto jalisciense hasta una final que parecía ofrecer la oportunidad de terminar con una larga espera por el campeonato. Sin embargo, enfrente apareció el Toluca de Enrique Meza, que atravesaba uno de los momentos más exitosos de su historia.

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El primer capítulo de aquella final se disputó en el Estadio Jalisco y dejó un empate 3-3 que reflejó la capacidad ofensiva de ambos conjuntos. Los Diablos Rojos consiguieron ponerse en ventaja por dos anotaciones, pero el Atlas encontró la manera de reaccionar, impulsado por el talento de sus jóvenes futbolistas. El resultado mantuvo abierta la disputa por el título y trasladó toda la tensión al Nemesio Diez, donde se conocería al campeón del Verano 1999.

La vuelta tampoco ofreció descanso para los aficionados. Hugo Norberto Castillo abrió el marcador para los Zorros, mientras que José Saturnino Cardozo y Alberto Macías consiguieron darle la vuelta al encuentro para Toluca. Cuando la situación parecía complicarse para los visitantes, Miguel Zepeda apareció para igualar 2-2 y dejar el global 5-5. La paridad se mantuvo durante los tiempos extra, por lo que el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal.

Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más dolorosos para la afición rojinegra. Hernán Cristante detuvo el disparo definitivo de Julio Estrada y Toluca se quedó con el campeonato tras imponerse 5-4 en la tanda de penales. La derrota dejó al Atlas sin la posibilidad de conquistar su segundo título de Liga MX, mientras que los mexiquenses celebraron su quinta estrella. Aquella generación de los Zorros pasó a la historia por su calidad futbolística, aunque se quedó a un paso de alcanzar la gloria.

Atlas ya eliminó a Toluca en unos cuartos de final

La final de 1999 suele acaparar los recuerdos de esta rivalidad, pero existe otro antecedente que alimenta las aspiraciones del Atlas. En el torneo Invierno 1998, los Rojinegros dejaron fuera a Toluca en los cuartos de final, después de protagonizar una remontada que sorprendió al conjunto escarlata. Aquella eliminatoria demostró que los tapatíos podían imponerse a uno de los equipos más competitivos del campeonato.

Los Diablos Rojos habían conseguido una victoria de 2-1 en el partido de ida, disputado en Guadalajara, por lo que llegaron al encuentro definitivo con la ventaja en el marcador. No obstante, Atlas respondió con un triunfo de 2-0 en el Nemesio Diez, gracias a los goles de Héctor López y Juan Pablo Rodríguez, para sellar su clasificación a las semifinales con un global de 3-2. Ese resultado permanece como la única ocasión en la que los Zorros han superado a Toluca en una eliminatoria de Liguilla.

Toluca domina los antecedentes, pero el presente favorece al Atlas

La historia de estos enfrentamientos también incluye las semifinales del Invierno 2000, cuando los Diablos Rojos volvieron a imponerse. Después de un empate 3-3 en el Estadio Jalisco, Toluca ganó 3-1 en casa y avanzó con marcador global de 6-4. De esta manera, el balance histórico quedó con dos series ganadas para los mexiquenses y una para los tapatíos, quienes tendrán la oportunidad de igualar las cuentas después de 26 años sin encontrarse en una fase final.

El escenario actual presenta diferencias importantes respecto a aquellos antecedentes. Atlas terminó la fase regular entre los cuatro mejores equipos y consiguió 19 puntos como visitante, una fortaleza que podría resultar determinante para afrontar el partido de ida en territorio mexiquense. Sin embargo, el rendimiento en casa representa una asignatura pendiente para los dirigidos por Crespo, que solamente sumaron nueve de 27 unidades posibles ante su afición. Además, Toluca cuenta con el antecedente de su victoria por 5-2 en el enfrentamiento directo de la jornada 8.

Más allá de los resultados, esta Liguilla representa una prueba importante para el proyecto deportivo que comenzó con la llegada de José Miguel Bejos y los nuevos propietarios del Atlas. La apuesta por Hernán Crespo y la intención de fortalecer al plantel tienen como objetivo devolver al conjunto rojinegro a la pelea por los campeonatos. Superar los cuartos de final permitiría confirmar los avances de una institución que pretende convertir sus aspiraciones en resultados dentro de la cancha.

Atlas y Toluca volverán a encontrarse en una eliminatoria que combina historia, rivalidad y objetivos diferentes. Mientras los Diablos Rojos buscarán mantener su dominio en los enfrentamientos directos de Liguilla, los Zorros tendrán la posibilidad de repetir lo conseguido en 1998 y dar otro paso hacia las semifinales. La herida de aquella final de 1999 forma parte del pasado, pero el presente ofrece a los Rojinegros una nueva oportunidad para construir una historia distinta frente a uno de sus rivales más recordados.

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