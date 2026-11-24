María Vargas busca la quinta corona para México y tiene la oportunidad de igualar una hazaña que solamente Venezuela ha conseguido en la historia del certamen

Fátima Bosch se despide como Miss Universo | @fatimaboschfdz

El reinado de Fátima Bosch está por llegar a su fin, pero México todavía tiene la posibilidad de conservar la corona. Este martes 24 de noviembre se celebra la gran final de Miss Universo 2026, una ceremonia en la que la representante mexicana se despedirá del título que conquistó en 2025 y conocerá a la mujer que ocupará su lugar durante el próximo año.

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, será el escenario de la edición número 75 del concurso de belleza, que reúne a 116 participantes de distintos países y territorios. Después de varios días de actividades, entrevistas y competencias preliminares, las aspirantes deberán superar distintas etapas de eliminación para llegar a la disputa por la corona.

La atención del público mexicano estará dividida entre la despedida de Fátima Bosch y la participación de María Vargas, quien podría escribir un nuevo capítulo en la historia del certamen. México nunca ha conseguido dos coronas consecutivas de Miss Universo, una marca que la representante de Jalisco intentará alcanzar esta noche.

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2026 y dónde ver? TV y online

La gran final de Miss Universo 2026 comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 24 de noviembre. Sin embargo, quienes deseen conocer los detalles de la ceremonia, las historias de las participantes y lo que ocurre detrás del escenario podrán seguir la cobertura especial a partir de las 18:00 horas.

La transmisión en español estará a cargo de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, quienes contarán con la participación de Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo. En territorio mexicano, las opciones para seguir el certamen son las siguientes:

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026.

Martes 24 de noviembre de 2026. Horario de la cobertura previa: 18:00 horas.

18:00 horas. Horario de la gran final: 19:00 horas.

19:00 horas. Sede: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. TV: Telemundo Internacional.

Telemundo Internacional. Online: Universal+.

Universal+. YouTube: Canal oficial de Miss Universo, sujeto a disponibilidad regional y derechos de transmisión.

Durante la ceremonia se anunciará a las 30 semifinalistas, quienes continuarán en la competencia conforme avancen las rondas de traje de baño, vestido de noche y preguntas del jurado. Al término de las evaluaciones, Fátima Bosch será la encargada de coronar a la nueva Miss Universo.

¿Quién es la mexicana que participa hoy en la final de Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo es la representante de México en Miss Universo 2026. Tiene 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco, y cuenta con formación en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Además de su trayectoria en los concursos de belleza, se desempeña como empresaria, modelo y escritora.

Su camino hacia el certamen internacional se concretó el pasado 29 de agosto, cuando obtuvo el título de Miss Universo México 2026. Entre sus proyectos fuera de las pasarelas destaca Miss Trouble: La reina de los problemas, un libro en el que comparte experiencias personales y reflexiones sobre los prejuicios y la importancia de establecer límites.

En Puerto Rico, la jalisciense presentó un traje de baño azul, un vestido de noche rojo elaborado por el diseñador Fernando Santos y un traje típico denominado Cosmos Wixárika, inspirado en elementos de la cultura wixárika. Ahora buscará convertirse en la quinta mexicana en conquistar la corona, después de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025).

En caso de conseguirlo, México igualaría el denominado back to back de Venezuela, hasta ahora el único país que ha ganado dos ediciones consecutivas de Miss Universo, gracias a los triunfos de Dayana Mendoza en 2008 y Stefanía Fernández en 2009.

¿A quién entregará la corona de Miss Universo Fátima Bosch? Estas son las favoritas

Aunque el nombre de la ganadora se conocerá hasta esta noche, las competencias preliminares permitieron identificar a varias aspirantes que figuran en los pronósticos de especialistas. Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela, y Jennifer Barreto, de Puerto Rico, se encuentran entre las candidatas con mayores posibilidades de conquistar el título, de acuerdo con las predicciones del sector.

Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, incluyó a cinco participantes entre sus principales favoritas para recibir la corona de manos de Fátima Bosch:

Clara Vegas Goetz (Venezuela).

Jennifer Barreto (Puerto Rico).

Bea Millan-Windorski (Filipinas).

Garance Authié (Francia).

Georgia Waddington (Nueva Zelanda).

Otras concursantes que aparecen en los pronósticos de medios especializados son María Alejandra López, de Colombia; Melissa Núñez, de República Dominicana, y Dominga López, de Chile. Sin embargo, las predicciones no tienen influencia directa en la decisión del jurado y será el desempeño durante la competencia el que determine a la sucesora de Fátima Bosch.

Para el público mexicano queda abierta una posibilidad: que la despedida de Bosch termine con una celebración para el país y que sea María Vargas quien reciba la corona de manos de su compatriota.