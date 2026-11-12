Se cayó Outlook hoy 12 de noviembre: ¿Qué está pasando con Microsoft 365 y las fallas masivas a nivel mundial?

Teams, Azure y hasta los calendarios de Microsoft presentan problemas en múltiples países, incluyendo en México y Latinoamérica

¿Qué le pasó a Outlook y otras herramientas de Microsoft hoy? | Reuters

Miles de usuarios, empresas e instituciones educativas alrededor del mundo enfrentan graves problemas de conectividad este jueves 12 de noviembre de 2026 debido a una interrupción masiva en los servicios en la nube de Microsoft.

Desde las primeras horas de la jornada laboral, el acceso a plataformas como Outlook, Microsoft Teams y la suite completa de Microsoft 365 presentó bloqueos, lentitud extrema y errores de autenticación que paralizaron flujos de trabajo en América y otras regiones del planeta.

Caída masiva de Microsoft 365, hoy 12 de noviembre: esto se sabe

Los primeros reportes de inestabilidad comenzaron a registrarse de manera acelerada durante la mañana de este jueves. De acuerdo con los datos recopilados por el portal de monitoreo Downdetector, las notificaciones de fallas se dispararon de forma simultánea en distintos países, incluyendo México, Estados Unidos y diversas naciones de Europa y Latinoamérica, superando rápidamente los cientos de miles de reportes acumulados tan solo para el servicio de correo electrónico Outlook.

A través de sus canales oficiales de soporte en redes sociales, la cuenta Microsoft 365 Status confirmó la existencia del incidente técnico, catalogado internamente bajo el código de seguimiento EX1550543. En un primer comunicado, la tecnológica señaló que sus equipos de ingeniería estaban investigando dificultades que impedían a los usuarios acceder a sus buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión, principalmente en el continente americano.

Conforme avanzaron los minutos, la compañía actualizó su diagnóstico para advertir que el problema de conectividad podía afectar a clientes de Microsoft 365 en cualquier región del planeta.

Posteriormente y tras hacer evaluaciones, Microsoft informó que una parte de su infraestructura en la nube estaba experimentando una “carga elevada en múltiples regiones”, lo que provocó los errores de carga y la caída generalizada en la respuesta de los servidores. Como agravante para los administradores de sistemas corporativos, incluso el propio panel de estado de salud del servicio (Microsoft Service Health Status) y el centro de administración sufrieron intermitencias que dificultaron su consulta directa durante el pico más crítico de la emergencia.

¿Qué plataformas y aplicaciones también están presentando fallas hoy?

Aunque el bloqueo de las bandejas de entrada en Outlook concentró el mayor volumen de quejas por su impacto inmediato en la comunicación diaria, la caída de este 12 de noviembre afecta a múltiples herramientas:

Exchange Online

Outlook

Microsoft Teams

Microsoft Copilot y Copilot 365

SharePoint Online y OneDrive

Microsoft Azure

Microsoft Store

Microsoft Defender XDR

El incidente también afectó a herramientas de terceros que dependen de las integraciones con el calendario o el correo de Microsoft, ya que no pueden otorgar la respuesta adecuada al depender de plataformas que no operan de la manera adecuada.

¿Cuándo regresará el servicio de Outlook y Microsoft 365?

Microsoft no ha fijado una hora exacta para el restablecimiento de la operatividad de sus plataformas, aunque ya se encuentran en marcha las acciones de mitigación para normalizar la operación de manera escalonada.

Los ingenieros de la compañía explicaron que comenzaron a redirigir el tráfico de varios servicios hacia infraestructuras alternativas para reducir la saturación de los nodos afectados. Microsoft confirmó que inició el reinicio controlado de todos los servidores comprometidos y que se encuentra monitoreando de cerca la estabilidad de cada sistema conforme vuelven a estar en línea.