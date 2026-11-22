La cantante compartió las primeras fotografías de la boda que tuvo el pasado sábado 21 de noviembre en California

Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron | X: @miley

Después de varios años de romance, Miley Cyrus y Maxx Morando dieron el paso más importante de su relación y llegaron al altar en una ceremonia íntima en Palm Springs, California. La pareja sorprendió a sus seguidores con las primeras fotografías oficiales de su boda, en las que compartió algunos de los momentos más especiales de su celebración, incluido un romántico beso que confirmó que la cantante y el músico ya son marido y mujer.

¿Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron? Eso sabemos

¡Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer! La cantante y el baterista contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre de 2026, durante una ceremonia íntima en Palm Springs, California. Después de varios años de relación y casi uno de compromiso, la pareja decidió dar el siguiente paso en su historia de amor, con la compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención en diciembre de 2021, cuando fueron vistos juntos durante un especial de televisión de Miley. Cuatro años después, en diciembre de 2025, una fuente confirmó su compromiso, luego de que la intérprete luciera un anillo de diamantes. Más tarde, Maxx reveló que le propuso matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en 2025, un momento que marcó el inicio de los preparativos para esta nueva etapa.

Así fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando: estas son las primeras fotografías

Miley Cyrus y Maxx Morando compartieron las primeras fotografías oficiales de su boda, apenas un día después de la ceremonia. A través de Instagram, la cantante publicó varias imágenes de la celebración, entre ellas un retrato en el que su esposo le da un beso en la mejilla y otra fotografía en la que ambos posan muy sonrientes. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue aquella en la que los recién casados sellaron su unión con un apasionado beso. “M + M 🤍 21.11.26”, escribió la artista junto a la publicación.

La ceremonia tuvo lugar junto a la piscina de una residencia privada en Palm Springs, bajo un arco decorado con rosas blancas y cascadas de flores. Para la ocasión, Miley eligió un vestido de seda de manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, mientras que Maxx apostó por un esmoquin de la misma firma. Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus, Elizabeth Hurley y Damian Hurley. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja según información de People, Miley estuvo emocionada y un poco nerviosa antes de intercambiar votos, pero no dejó de sonreír durante una ceremonia que también destacó por la reunión de su familia.

¿Cómo empezó la relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando?

La historia de amor entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó de una manera poco convencional: con una cita a ciegas organizada por amigos en común durante el verano de 2021. La cantante contó a Vogue que el encuentro fue una sorpresa para ella, pues Maxx ya sabía con quién saldría. Aun así, decidió aceptar la invitación con una idea muy clara: si las cosas no funcionaban, siempre podía marcharse. Lo que parecía una cita más terminó por convertirse en el inicio de una relación que cambiaría su vida.

Los primeros indicios de romance llegaron en noviembre de ese mismo año, cuando ambos asistieron al desfile Gucci Love Parade, en Los Ángeles, donde las cámaras los captaron juntos y tomados de la mano. Poco después, Miley incluyó al músico en una serie de fotografías en Instagram y, durante la celebración de Año Nuevo en Miami, protagonizaron algunos momentos de complicidad detrás del escenario del especial que la artista presentó. Sin embargo, su relación mantuvo un perfil discreto hasta marzo de 2022, cuando Entertainment Tonight confirmó oficialmente el noviazgo.

Con el paso del tiempo, su historia trascendió el terreno sentimental y también encontró un espacio en la música. Maxx Morando colaboró con Miley en proyectos discográficos como Endless Summer Vacation y Something Beautiful, una muestra de la conexión que construyeron dentro y fuera del estudio. Después del compromiso en 2025, la pareja llegó al altar el 21 de noviembre de 2026, durante una ceremonia íntima en Palm Springs. Así, aquella cita a ciegas que comenzó casi por casualidad tuvo un desenlace que pocos habrían imaginado: una historia de amor que culminó en boda.