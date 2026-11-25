En el estadio Pascual Guerrero se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Vallecaucano en busca de un cupo a la final del segundo semestre

América de Cali vs Deportivo Cali en la Liga BetPlay | Claro Sports

¿A qué hora juega América de Cali vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 24 de noviembre de 2026?

América de Cali y Deportivo Cali jugarán desde las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero el segundo partido en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El Clásico Vallecaucano será transmitido a través de Win + Fútbol contratado en su operador de cable favorito y por Win Play en dispositivos móviles. De igual manera, podrá seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

Alineaciones América de Cali vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 2 de Cuadrangulares de la Liga Betplay 2026 II

América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Cristian Tovar, Dany Rosero, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo; Alexis Castillo Manyoma, Nicolás Benedetti, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Cuadrangulares de la Liga Betplay 2026 II?

El favorito para ganar el Clásico Vallecaucano de la fecha 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II es América de Cali. El elenco Escarlata, dirigido por David González, clasificó a las finales en el segundo lugar de la tabla de posiciones en la fase todos contra todos y mantiene el liderato, luego de jugada la primera fecha en donde empató de visitante 2-2 contra Atlético Bucaramanga.

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