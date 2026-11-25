La salida de Antonio Mohamed, el arranque de la Liguilla y todo lo que dejó la quinta jornada de Champions estarán en el análisis

La agenda futbolística no da tregua y Jugando Claro pone bajo la lupa los temas que marcaron la jornada: la decisión de Antonio Mohamed de dejar al Toluca, el arranque de la Liguilla del Apertura 2026 y todo lo que dejó la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

El anuncio del ‘Turco’ ocupa uno de los espacios centrales del análisis. Toluca confirmó que Mohamed concluirá su ciclo al finalizar la Liguilla y la Copa Intercontinental de la FIFA, después de casi dos años al frente de los Diablos Rojos y de una etapa en la que conquistó seis títulos.

El programa también revisará los ecos que dejó la decisión del entrenador argentino, su legado en el conjunto mexiquense y el impacto que tendrá su salida en un equipo que todavía tiene dos objetivos por delante. Mohamed ganó dos títulos de Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además de conseguir el boleto del Toluca al Mundial de Clubes de 2029.

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La Liguilla comienza con dos series que abren el debate

La atención también estará puesta en el inicio de los cuartos de final del Apertura 2026, con dos partidos programados para este miércoles. Toluca recibirá al Atlas a las 19:00 horas, mientras Monterrey enfrentará al América a las 21:10.

En Jugando Claro se analizará cómo llegan los ocho equipos a la Fiesta Grande, pero especialmente las dos series que abren la actividad. Toluca terminó quinto y enfrentará a Atlas, cuarto lugar, mientras Monterrey, sexto, se medirá con América, que concluyó tercero. La posición en la tabla será un factor determinante durante las eliminatorias.

La discusión también pasará por los favoritos para conquistar el Apertura 2026, las ventajas que tienen los mejores ubicados y la manera en que cada plantel llega a una instancia en la que la fase regular queda atrás. Chivas terminó como líder con 33 puntos, Cruz Azul fue segundo con 32 y América completó el podio con 30 unidades.

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Real Madrid manda el mensaje en la Champions

La jornada 5 de la Champions League también tendrá un espacio importante en el programa. Real Madrid volvió a demostrar su poderío con una goleada 5-1 sobre PSV Eindhoven, después de comenzar el partido en desventaja. Jude Bellingham y Kylian Mbappé lideraron la reacción del conjunto español, que mantuvo su paso perfecto en la fase liga.

La jornada también dejó un 1-1 entre Arsenal y Borussia Dortmund y un empate 2-2 entre Manchester City y Napoli. Además, Galatasaray derrotó 1-0 al Aston Villa, Porto venció 1-0 al Feyenoord, Como superó 1-0 al AEK Athens, Leipzig derrotó 3-1 al Lens, Betis ganó 2-0 al Slovan Bratislava y Bodø/Glimt se impuso 1-0 al LASK.

Con estos resultados, Real Madrid llegó a 15 puntos y conservó el paso perfecto, mientras Arsenal dejó escapar puntos en casa y Manchester City no pudo superar al Napoli. La jornada todavía continuará este miércoles con partidos como Lille-Bayern Munich, PSG-Roma, Club Brugge-Liverpool y Sabah-Barcelona.

Así, Jugando Claro analizará una jornada que conecta tres historias importantes del futbol internacional y mexicano: el final anunciado de una era en Toluca con Antonio Mohamed, el inicio de la batalla por el título de la Liga MX y una Champions que comienza a definir quiénes pueden consolidarse entre los principales contendientes. El debate está servido antes de que vuelva a rodar el balón en la Liguilla y en Europa.