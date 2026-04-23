Los 5 ejercicios físicos que ayudan a tu cerebro y a mejorar la memoria

Estudios revelan que la actividad física fortalece el cerebro, mejora la memoria y reduce el riesgo de deterioro cognitivo

Estos 5 ejercicios ayudan a tu cerebro. Reuters | Red Bull Content Pool

“Si buscas ideas creativas, sal a caminar”, esta frase de Raymond I. Myers, ejemplifica a la perfección la importancia de la actividad física en nuestro día a día. El ejercicio físico no solo impacta en el cuerpo y en la salud, también tiene efectos directos en el funcionamiento cognitivo. La evidencia científica ha reforzado esta relación en los últimos años. Investigaciones de la Universidad de Harvard señalan que un programa de ejercicio moderado durante seis meses puede generar cambios en el cerebro, aumentando el tamaño de ciertas regiones relacionadas con la memoria y el pensamiento.

Esto confirma que la actividad física no solo mantiene la salud, sino que también fortalece las capacidades mentales. En un contexto donde el estrés, la falta de sueño y el uso constante de dispositivos afectan el rendimiento cognitivo, el movimiento se presenta como una herramienta accesible para mejorar la función cerebral. Incluso en adultos mayores, la actividad física ha demostrado beneficios, lo que refuerza una idea clave: nunca es tarde para empezar a cuidar el cerebro a través del ejercicio.

A continuación, te explicamos por qué ocurre este beneficio y cuáles son las rutinas más efectivas para potenciar tu mente.

¿Por qué el ejercicio físico ayuda con la memoria y las habilidades cognitivas?

El ejercicio físico favorece el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que permite que las neuronas reciban más oxígeno y nutrientes. Este proceso mejora la comunicación entre las células cerebrales y fortalece las conexiones neuronales.

Además, la actividad física estimula la liberación de sustancias químicas como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína que juega un papel clave en la formación de nuevas neuronas y en la consolidación de la memoria.

Otro beneficio importante es la reducción del estrés. Al disminuir los niveles de cortisol, el ejercicio ayuda a proteger áreas del cerebro relacionadas con la memoria, como el hipocampo. También contribuye a mejorar el estado de ánimo, lo que influye en la capacidad de concentración y aprendizaje.

Finalmente, el ejercicio regular se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo, lo que lo convierte en una herramienta preventiva para la salud mental.

Estas rutinas son las para mejorar la memoria

Existen distintos tipos de ejercicios que pueden ayudar a potenciar la memoria y las funciones cognitivas. Estas son cinco de las rutinas más recomendadas:

Caminata rápida o trote ligero : Actividades cardiovasculares como caminar a buen ritmo por 20 minutos o correr estimulan el flujo sanguíneo cerebral y mejoran la memoria a corto plazo.

: Actividades cardiovasculares como caminar a buen ritmo por 20 minutos o correr estimulan el flujo sanguíneo cerebral y mejoran la memoria a corto plazo. Entrenamiento de fuerza : Levantar pesas o trabajar con resistencia ayuda a mantener la salud cerebral, ya que contribuye a la producción de sustancias que protegen las neuronas.

: Levantar pesas o trabajar con resistencia ayuda a mantener la salud cerebral, ya que contribuye a la producción de sustancias que protegen las neuronas. Ejercicios aeróbicos (ciclismo o natación) : Estas rutinas favorecen la oxigenación del cerebro y mejoran la capacidad de concentración y aprendizaje.

: Estas rutinas favorecen la oxigenación del cerebro y mejoran la capacidad de concentración y aprendizaje. Yoga : Combina movimiento físico con respiración y concentración, lo que reduce el estrés y mejora la memoria y la claridad mental.

: Combina movimiento físico con respiración y concentración, lo que reduce el estrés y mejora la memoria y la claridad mental. Baile: Aprender coreografías o movimientos coordinados estimula múltiples áreas del cerebro, incluyendo aquellas relacionadas con la memoria y la toma de decisiones.

Incorporar estas actividades de forma regular puede generar beneficios visibles en el rendimiento mental. La clave está en la constancia y en elegir rutinas que se adapten a tu estilo de vida para mantener una práctica sostenida.

TE PUEDE INTERESAR