¡Arbitraje en crisis! García Orozco señala errores graves y dependencia del VAR en la Liga MX

García Orozco critica el arbitraje en Liga MX: falta de autoridad, errores graves, uso inconsistente del VAR y decisiones que impactan resultados

Roberto García Orozco sostiene que el arbitraje mexicano atraviesa un momento delicado tras la jornada 16 del Clausura 2026, caracterizado por una pérdida de autoridad y una falta de mejora constante, donde los silbantes enfrentan demasiadas protestas. Criticó específicamente el desempeño de Joaquín Vizcarra en el Guadalajara contra Necaxa, calificando como un “error grave” que influye directamente en el resultado el no haber sancionado un penal evidente sobre el ‘Cotorro’ González, a pesar de que el árbitro estaba bien posicionado. Asimismo, sobre el incidente entre César Arturo Ramos e Iván Moreno en el León vs. América, Orozco sugirió que la Comisión debería dar a conocer los audios para aclarar si hubo insultos, subrayando que en la actualidad los árbitros deben actuar con mucha mayor prudencia debido a la exposición en redes sociales.

En cuanto al uso de la tecnología, Orozco cuestionó la falta de consistencia y la demora excesiva en las revisiones del VAR, las cuales llegan a tardar hasta cinco o seis minutos en jugadas que no son errores claros y obvios. Resaltó la actuación de Marco Antonio Ortiz en el Mazatlán vs Toluca como un ejemplo de esta inseguridad y desconcentración, señalando que el “Gato” Ortiz incluso se confundió al explicar una decisión de penal mencionando a un jugador que ya había sido expulsado minutos antes. Finalmente, enfatizó que los árbitros no deben limitarse a esperar que el VAR resuelva los partidos, sino que deben recuperar la capacidad de tomar decisiones firmes en el terreno de juego, como ocurrió en la expulsión rectificada a tarjeta amarilla en el duelo entre Atlético San Luis y Santos.

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