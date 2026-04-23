Alejandro Restrepo, al descubierto: salida del Medellín y su futuro

Después de caer en el clásico paisa ante Nacional y recibir una goleada de Flamengo, se le terminaron las oportunidades al estratega.

Alejandro Restrepo, entrenador colombiano | Vizzor Image

Alejandro Restrepo salió del Independiente Medellín y el equipo ganó, lo hizo este miércoles ante Boyacá Chicó, en juego adeudado por la jornada 10 de la Liga BetPlay 2026-I. Horas después de lo que fue su salida del cuadro antioqueño, el estratega habló sobre esta situación y lo que viene par el futuro.

Salida del Medellín

“Siempre nos mantuvimos firmes, siempre vimos la posibilidad deportivamente que la situación se podía revertir. Al hincha, al que quiere ganar una estrella, al presente hubo golpes duros como la goleada en Brasil y el clásico. Por eso se entiende la decisión de la dirigencia. Acepto la decisión y en la parte personal, mirar nuevos horizontes y oportunidades. Descansar un poco, son 5 años dirigiendo de manera continua. Deseándole lo mejor al DIM”.

“Con el grupo (DIM) siento que no hubo desgaste, más allá que estuvimos allí más de 600 días, el fútbol colombiano cada vez es más difícil verlo. Tuvimos jugadores que estuvieron con nosotros desde el día cero, pero pasan lesiones, bajos niveles, buscan ganarse una titularidad. Yo me siento jugadores de esos procesos, tuve jugadores en juveniles que ahorita están triunfando”.

“Siento que no había desgaste con los jugadores del DIM. La forma en la que recibieron la noticia y los mensajes que me han dado en las últimas horas, me incita que se hicieron las cosas bien. Pudo haber depronto un desgaste exterior, el que uno trata de no enfocarse en él porque hay que enfocarse en el día a día”. señaló en diálogo con Win Sports.

Apoyo de los capitanes del DIM

“Creo que al inicio del semestre sí hubo una reunión con los jugadores. Ahora, desconozco que en esta oportunidad hubiera reunión con los capitanes para tratar esta situación, pero ya la decisión estaba tomada por parte de los directivos. Pero más allá de jugar bien o mal, nuestro día a día en el club siempre fue muy profesional”.

¿Han llegado ofertas?

“A mí y a mi entorno no hay ninguna oferta o llamada formal para algún club. Todo esto ha pasado muy rápido, seguramente habrá intereses de algún lado” y agregó sobre una posible llegada a Universitario de Perú: “A nosotros nos gusta el fútbol del exterior. Hemos ya tenido esa experiencia de ir a ese país, de trabajar en equipos grandes, de competir a nivel internacional. En el exterior sería una linda oportunidad”.

“La dinámica del fútbol es así. Cuando salimos del Pereira con un proceso positivo pero desgastante, dijimos que queríamos descansar, tener vacaciones y a los 15 días estábamos en Perú para dirigir a Alianza. Es difícil decir no a una oferta, el fútbol es de oportunidades, con proyectos y uno ve la situación; así que enfocados en cada día que tengamos en familia para poder descansar, actualizarnos, ver fútbol y esperar una oferta para analizarla”, sentenció Alejandro Restrepo.

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