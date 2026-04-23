Zak Brown lanza crítica a Red Bull y pone en duda la equidad en la Fórmula 1

El CEO de McLaren señaló fuertemente a Red Bull, aunque también habló de Ferrari y Mercedes, escuderías que cambian de pilotos y personal técnico con otros equipos

La duras críticas de Zak Brown | Reuters

El debate sobre la equidad en la Fórmula 1 vuelve a tomar fuerza. Zak Brown, CEO de McLaren, alzó la voz contra el modelo que permite a algunas escuderías tener un ‘equipo B’ dentro de la parrilla, señalando directamente a Red Bull como el principal ejemplo de esta estructura.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el directivo estadounidense cuestionó si este tipo de relaciones entre equipos respeta realmente el espíritu competitivo de la categoría, donde históricamente cada escudería debía operar de forma independiente.

El origen de la polémica se remonta a cuando Red Bull adquirió Jaguar en 2004 para crear su equipo principal y, poco después, compró Minardi, dando paso a Toro Rosso, hoy conocido como Visa Cash App Racing Bulls. Esta estructura ha servido como plataforma para el desarrollo de talentos como Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz o Daniel Ricciardo.

Sin embargo, para Zak Brown, el problema no es la formación de pilotos, sino las ventajas competitivas que puede generar este sistema. El CEO de McLaren considera que tener dos equipos permite acceder a más información y utilizar al equipo secundario como espacio de prueba para desarrollar mejoras antes de implementarlas en la escudería principal.

“Creo que los equipos A/B tenemos que alejarnos de lo máximo posible, lo más rápido posible. Creo que la copropiedad, que ahora tenemos de un grupo, y entiendo cómo surgió y por qué surgió, pero hoy en día, eso está permitido en casi, si no en todas, las principales formas de deporte. Creo que corre un riesgo muy alto de comprometer la integridad de la equidad deportiva”, dijo a varios medios de comunicación.

Brown también apuntó a otras escuderías que, sin tener un equipo B oficial, mantienen vínculos cercanos con equipos de la parrilla. Mencionó los casos de Ferrari con Haas y Mercedes con Williams, donde existe intercambio de pilotos y personal técnico.

“Así que cuando ves a otros equipos que pasan de uno a otro, y además sin compensación económica, eso es una ventaja financiera injusta, una ventaja deportiva injusta. Hemos visto a Ferrari y Haas mover gente de un lado a otro, y sabemos que IP es mucho en tu cabeza, así que cuando juntas todo eso…”, concluyó Zak Brown, dejando abierto un debate que sigue creciendo dentro de la Fórmula 1.

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