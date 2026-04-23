Resultados de loterías Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 22 de abril de 2026

Tres de las loterías principales del país y los habituales chances le brindaron a los jugadores un momento de adrenalina.

Resultados. – Lotería del Meta.

Tres de las loterías más importantes de Colombia y los chances habituales en sus variaciones dieron un toque de adrenalina y emoción este miércoles, en una nueva jornada de juegos de azar de nuestro país. Dichos sorteos se hicieron cumpliendo los requerimientos de calidad y el protocolo debido en cuanto a transparencia.

Lotería de Manizales

Resultados. – Lotería de Manizales.

Resultados. – Lotería del Meta

Lotería del Valle

Resultados. – Lotería del Valle

Resultados de chances

Astro Luna: 2696

2696 Sinuano Noche: 2472-5

2472-5 Caribeña Noche: 8759-5

8759-5 Pick 4: 4090

4090 Pick 3: 959

959 Motilón Noche: 2077-9

2077-9 Fantástica Noche: 9107-3

9107-3 Culona Noche: 9562

9562 Cafeterito Noche: 3902-5

3902-5 Chontico Noche: 8749-6

8749-6 Paisita Noche: 9565

Así puede solicitar el premio de una lotería

El procedimiento que suelen definir las compañías organizadoras de los juegos de azar empieza con la estipulación de un monto máximo que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado y está indicado en el reverso del tiquete o en el sitio web. Los premios que superen ese valor tendrán requisitos adicionales, como presentar ciertos documentos o presencialidad en oficinas.

Lo anterior se realiza por dos motivos. El primero, es por temas de seguridad, para hacer una transacción bancaria que no ponga en riesgo al ganador. La segunda razón es que estos premios suelen tener una parte deducible por impuestos que debe ser legalizada antes de hacer efectiva la transferencia.

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