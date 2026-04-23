Resultados de loterías Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 22 de abril de 2026
Tres de las loterías principales del país y los habituales chances le brindaron a los jugadores un momento de adrenalina.
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Tres de las loterías más importantes de Colombia y los chances habituales en sus variaciones dieron un toque de adrenalina y emoción este miércoles, en una nueva jornada de juegos de azar de nuestro país. Dichos sorteos se hicieron cumpliendo los requerimientos de calidad y el protocolo debido en cuanto a transparencia.
Lotería de Manizales
Lotería del Meta
Lotería del Valle
Resultados de chances
- Astro Luna: 2696
- Sinuano Noche: 2472-5
- Caribeña Noche: 8759-5
- Pick 4: 4090
- Pick 3: 959
- Motilón Noche: 2077-9
- Fantástica Noche: 9107-3
- Culona Noche: 9562
- Cafeterito Noche: 3902-5
- Chontico Noche: 8749-6
- Paisita Noche: 9565
Así puede solicitar el premio de una lotería
El procedimiento que suelen definir las compañías organizadoras de los juegos de azar empieza con la estipulación de un monto máximo que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado y está indicado en el reverso del tiquete o en el sitio web. Los premios que superen ese valor tendrán requisitos adicionales, como presentar ciertos documentos o presencialidad en oficinas.
Lo anterior se realiza por dos motivos. El primero, es por temas de seguridad, para hacer una transacción bancaria que no ponga en riesgo al ganador. La segunda razón es que estos premios suelen tener una parte deducible por impuestos que debe ser legalizada antes de hacer efectiva la transferencia.