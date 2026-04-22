¿Supernova 2026 será la última pelea de box de Alana Flores? Esto dijo la influencer sobre su retiro

Alana Flores revela que su pelea ante Flor Vigna en Supernova 2026 podría marcar el cierre de su etapa en el boxeo

Alana Flores, cuándo peleará en Supernova Génesis | @supernovaboxing

Alana Flores se prepara para volver al ring en la edición 2026 de Supernova Génesis, en una función que ha generado expectativa por el enfrentamiento ante la argentina Flor Vigna. La pelea se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, en un evento que forma parte del formato de boxeo de entretenimiento que ha ganado espacio en los últimos años.

En la antesala del combate, la regiomontana habló sobre su presente y el proceso que ha atravesado para llegar a esta función. En entrevista a Marca, reconoció que la preparación ha implicado un reto en distintos aspectos, más allá de lo físico, luego del cambio de rival que se presentó en la cartelera.

Además del interés por el combate, las declaraciones de la peleadora han puesto el foco en su futuro dentro del boxeo, al dejar abierta la posibilidad de cerrar esta etapa tras su participación en Supernova 2026.

¿Cuál es el récord de Alana Flores en el box?

Alana Flores ha construido su paso en el boxeo dentro de eventos de exhibición donde ha logrado resultados que la colocan como una de las participantes con mayor regularidad en este tipo de funciones. Entre sus triunfos más destacados se encuentran sus victorias en La Velada del Año 4 y La Velada del Año 5, además de imponerse en Stream Fighters 3.

También consiguió el triunfo en la primera edición de Supernova Strikers, donde superó a Gala Montes en un combate en el que su rival tenía ventaja en aspectos físicos como estatura y peso. Estos resultados le han permitido mantener una racha positiva dentro del formato de boxeo de entretenimiento en el que compite.

¿Se retira Alana Flores del boxeo después de su combate en Supernova 2026?

En declaraciones recientes a Marca, la propia Alana Flores señaló que el combate ante Flor Vigna podría marcar el final de su etapa como boxeadora. “Yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad. Creo que esta por fin y oficialmente puedo decir que va a ser mi última pelea”, expresó.

La peleadora explicó que la decisión responde al desgaste que ha implicado mantenerse en este proceso, en el que ha tenido que enfrentar distintos retos fuera del ring. También mencionó que la experiencia le dejó aprendizajes personales, al considerar que el proceso previo al combate ha sido una etapa de introspección.

Alana Flores vs Flor Vigna: fecha, horario y dónde ver en vivo la pelea estelar de Supernova 2026

El combate entre Alana Flores y Flor Vigna está programado para el sábado 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. La función iniciará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La pelea forma parte de la cartelera principal de Supernova Génesis 2026 y podrá seguirse a través de Netflix. Además, el evento contará con cobertura en plataformas digitales con actualizaciones en tiempo real para quienes busquen seguir cada detalle del combate.

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