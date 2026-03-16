Nicolás Larcamón respalda a Andrés Gudiño para el partido de vuelta ante Monterrey

El director técnico de Cruz Azul sigue considerando al portero mexicano como titular, a pesar del regreso de Kevin Mier a las canchas

Andrés Gudiño será titular ante Monterrey en la vuelta de Concacaf | Imago7

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, respaldó a Andrés Gudiño en la portería. En conferencia de prensa previa al partido de vuelta ante Monterrey, el cual se celebrará este martes 17 de marzo en el marco de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el timonel cementero aseguró que el guardameta mexicano continuará como titular a pesar del regreso de Kevin Mier a las canchas.

“Lo de Kevin es parte de la planeación de su vuelta a las canchas. Valorarlo para el último partido antes del receso, para el juego amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta de mañana”.

Sobre el juego de vuelta frente a Rayados, el timonel descartó que la eliminatoria pueda marcar un antes y un después en el semestre de la Máquina: “No creo que nos marque un antes y un después, obviamente ambicionamos el ganar la serie, clasificar, estar en los cuartos de final de la competencia, pero después tendremos muchísimas cosas más que defender, que validar. Estamos claros que todavía estamos en una etapa de desarrollo de ambos frentes, lo comprendemos así”.

En cuanto al nivel anímico y físico, Larcamón dejó claro que hay un gran ambiente respaldado por los resultados; sin embargo dejó claro que deben de validarlo partido a partido:

“El momento del semestre es el que es. En lo anímico el equipo está bárbaro, tiene una inercia competitiva de triunfos, venimos de 13 partidos ganando 11 y empatando dos. Muchos argumentos para que haya un entusiasmo y un positivismo a flor de piel, pero siempre con la conciencia de validarlo partido a partido. Están muy conectados con lo que será el partido de mañana. Respecto a la parte física, contamos con un plantel como para afrontar los dos frentes y venimos marchando firmes”.

Willer Ditta, feliz de volver en Concacaf

Por su parte Willer Ditta se dijo “feliz” de volver a estar disponible en Concacaf, luego de perderse el juego de ida por acumulación de tarjetas amarillas: “Siempre quiero ser parte del once y estar a disposición, pero es parte del fútbol. Por fortuna contamos con un plantel súper amplio y compañeros que vienen haciendo un gran trabajo. Quedó demostrado el partido de ida, los jugadores que estuvieron lo hicieron de muy buena forma, lograron un gran resultado. Feliz de volver a estar disponible y a disposición del equipo para poder ayudar en lo que pueda”.

En otro tema, el colombiano habló sobre su autogol el pasado fin de semana en el empate ante Pumas: “Me costó muchísimo en lo personal después de esta jugada. Venimos trabajando durante un buen tiempo y nos esforzamos por conseguir la victoria. El equipo venía haciendo un buen juego y lastimosamente se da esta jugada. Lo que estaba en mí era revertir la situación desde lo emocional, me costó mucho. Nos encontramos con un autogol que me toca hacer a mí. En el fútbol hay revanchas y ahora muy enfocado a lo que nos toca”, finalizó.

Cruz Azul y Monterrey definirán el boleto a los cuartos de final de la Concachampions este martes 17 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Los cementeros llegarán con ventaja en la serie tras la victoria de 2-3 conseguida en la ida.

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