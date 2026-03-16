Inter Miami vs Nashville SC en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026

Leo Messi y compañía van por su boleto a cuartos tras el empate en la ida en Tennessee

Dónde mirar el Inter Miami vs Nashville de la Concachampions | Claro Sports

Inter Miami y Nashville dejaron todo para la vuelta en su llave de octavos de final de la Concacaf Champions Cup. No cayeron goles en la ida en el Geodis Park y tras el 0-0 de los primeros 90 minutos, todo se definirá en la casa de las ‘garzas’.

Será el último partido de Inter Miami en su casa desde el 2020, el Chase Stadium, ya que en abril estrenarán su nueva casa, el Nu Stadium. Buscarán despedirse del campo de Fort Lauderdale por todo lo alto, con un boleto a los cuartos de final de la Concachampions, donde su rival más probable sería el América de México.

El partido se disputará el miércoles 18 de marzo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo local de Miami, 17:00 del centro de México. Se podrá seguir el partido en FOX One en México. En Estados Unidos transmite FS1 y TUDN. En Centro y Sudamérica, lo pasa ESPN.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Inter Miami vs Nashville SC en la vuelta de octavos de final

Hay pocas bajas para el partido. Ningún jugador está sancionado, pero hay par de lesionados que se perdieron los juegos del fin de semana en la MLS. Por Inter Miami, el caso de Maxi Falcón, quien salió de cambio en el primer partido por una lesión en la rodilla. Por Nashville, la duda es Chris Applewhite, quien no entró en la lista en los dos juegos de la semana pasada.

INTER MIAMI: St. Clair, Mura, Micael, Allen, Reguilón, De Paul, Bright, Allende, Messi, Segovia, Berterame.

St. Clair, Mura, Micael, Allen, Reguilón, De Paul, Bright, Allende, Messi, Segovia, Berterame. NASHVILLE SC: Schwake; Nájar, Palacios, Woledzi, Baker-Whiting, Yazbek, Corcoran, Espinoza, Mukhtar, Madrigal, Surridge.

Antecedentes y últimos resultados del Inter Miami vs Nashville SC en Concachampions

Nashville es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Inter Miami. Hay 20 antecedentes desde que ‘las garzas’ se sumaron a la MLS en 2020 y a ningún rival han derrotado en más ocasiones. El saldo es 10 victorias para los del sur de la Flroida, por 5 empates y 5 derrotas. Solo una victoria de Nashville llegó en el Chase Stadium y fue antes de que llegara Messi (5-1 en 2021). Desde entonces han jugado siete veces, Miami ganó seis y hubo un empate. Estos fueron los resutlados de los últimos cinco juegos:

Nashville 0-0 Inter Miami | MLS | 11 marzo 2026

Inter Miami 4-0 Nashville | MLS | 8 noviembre 2025

4-0 Nashville | MLS | 8 noviembre 2025 Nashville 2-1 Inter Miami | MLS | 1 noviembre 2025

2-1 Inter Miami | MLS | 1 noviembre 2025 Inter Miami 3-1 Nashville | MLS | 24 octubre 2025

3-1 Nashville | MLS | 24 octubre 2025 Nashville 2-5 Inter Miami | MLS | 18 octubre 2025

La Concachampions del 2026 es la sexta ocasión que Inter Miami y Nashville se cruzan en rondas de eliminación; ‘las garzas’ pasaron en todas menos una. Importante recordar que en la Concachampions sí cuentan los goles de visitante, por lo que Leo Messi y compañía deberán cuidar su arco para no sucumbir ante el Nashville por los criterios de desempate:

MLS Playoffs 2020, primera ronda: Nashville 3-0 Inter Miami

3-0 Inter Miami US Open Cup 2023, octavos: Inter Miami 2-1 Nashville

2-1 Nashville Leagues Cup 2023, final: Nashville 1-1 Inter Miami (9-10 penaltis)

(9-10 penaltis) Concachampions 2024, octavos: Inter Miami 5-3 Nashville (global | 2-2 y 3-1)

5-3 Nashville (global | 2-2 y 3-1) MLS Playoffs 2025, primera ronda: Inter Miami avanzó en tres partidos (3-1, 2-1, 4-0)

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