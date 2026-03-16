¿Adiós al Mundial? Ancelotti no llama a Neymar para los amistosos de Brasil ante Francia y Croacia

Pese a volver a las canchas con el Santos, Ney no está en la convocatoria para la última Fecha FIFA antes del Mundial al no estar al 100% de salud

Neymar, fuera de la convocatoria ante Francia y Croacia | Imago7

Carlo Ancelotti dio a conocer el lunes 16 de marzo la lista de convocados de Brasil para los partidos amistosos de la Fecha FIFA, en la que la verdeamarela se enfrentará a Francia y Croacia. Hay varias caras nuevas, pero la nota es que Neymar no fue incluido.

Un total de 26 jugadores fueron llamados para esta ventana internacional, la última antes de las listas finales para la Copa del Mundo, y aunque Brasil llamó a nueve atacantes para buscar a quien al lesionado Rodrygo, Neymar no fue uno de ellos, como se había especulado en los días previos. La clave sería el estado físico de los futbolistas, ya que Ancelotti optó por llamar a los que están sanos.

“Esta lista depende mucho de que la condición que no es óptima para muchos jugadores. Es una lista creada para jugadores que están 100% en condición física, que están jugando. Hemos tenido lesiones importantes como Militao, Bruno Guimarães, Estevao y Rodrygo, al cual le deseamos una rápida recuperación para su lesión. Es una lista de jugadores que están bien físicamente porque vamos a jugar dos partidos importantes, de intensidad y en un plazo corto por el viaje. Prefiero llamar jugadores que están al 100% y teniendo en cuenta las posiciones de algunos que no conozco, como bañes, Bremer, Danilo, darles una última oportunidad de conocerles y hacer la lista final con la idea más clara para mí”.

Sobre el caso concreto de Neymar, Ancelotti dio a conocer que viajó para ver el duelo entre Mirassol y Santos del 10 de marzo, pero Ney no jugó. Eso le impidió ser llamado ahora, pero no le cierra la puerta para la Copa del Mundo, lo mismo para otros jugadores que no hayan sido llamado en los ocho juegos previos desde que el ex entrenador del Real Madrid llegó al banquillo amazónico.

“Podría estar en la Copa del Mundo, pero también que no esté. Si está al 100% para el Mundial, Neymar puede estar; no fue llamado en esta ocasión porque no está al 100% y quiero jugadores al 100%. Es otra historia en la lista final. Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y tener buena condición física”, declaró el entrenador.

El último partido de Neymar había sido el 7 de diciembre, tras lo cual fue operado de la rodilla. Volvió a jugar el 16 de febrero en el Campeonato Paulista ante el Velo Clube Rioclarense, en partido en el que dio una asistencia. Anotó dos tantos ante Vasco da Gama y tras no ser convocado ante el Mirassol, jugó ante Corinthians y dio otro pase de gol. Pese a esos dos goles y dos asistencias, Ancelotti no le llamó.

Neymar no juega con la selección brasileña desde el 18 de octubre del 2023, en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Uruguay. Ha participado en las tres ediciones previas de la Copa del Mundo (2014, 2018 y 2022), marcando ocho goles y dando cuatro asistencias en 13 partidos.

La convocatoria de Brasil para los partidos amistosos ante Croacia y Francia

La pentacampeona del mundo llamó a 26 jugadores para la Fecha FIFA de marzo, en una lista que incluye a Endrick. El delantero de 19 años lleva 6 goles y 4 asistencias desde que el Real Madrid le mandó a préstamo al Lyon.

Lo que sí dejó a entrever Ancelotti es que esta lista se parecerá mucho a la convocatoria para la Copa del Mundo. El seleccionador aseguró tener unos 18 jugadores ‘fijos’ en la lista, con dudas en el mediocampo y en las laterales.

PORTEROS Alisson – Liverpool Bento – Al Nassr Ederson – Fenerbahçe



DEFENSAS Alex Sandro – Flamengo Bremer – Juventus Danilo – Flamengo Douglas Santos – Zenit Gabriel Magalhaes – Arsenal Ibáñez – Al Ahli Leo Pereira – Flamengo Marquinhos – PSG Wesley – Roma



MEDIOCAMPISTAS Andrey Santos – Chelsea Casemiro – Manchester United Danilo – Botafogo Fabinho – Al Ittihad Gabriel Sara – Galatasaray

DELANTEROS Endrick – Lyon Gabriel Martinelli – Arsenal Igor Thiago – Brentford Joao Pedro – Chelsea Luiz Henrique – Zenit Mateus Cunha – Manchester United Raphinha – Barcelona Rayan – Bournemouth Vinicius Jr. – Real Madrid



¿Cuándo juega Brasil? El calendario con los próximos partidos

La pentacampeona del mundo jugará dos partidos amistosos esta ventana internacional, ambos a disputarse en Estados Unidos. Se medirá a Les Bleus en un estadio donde jugarán en la Copa del Mundo, el Gilette Stadium, y también viajarán a la Florida, donde jugarán en la justa mundialista, pero no en el mismo estadio.

26 de marzo | Brasil vs Francia | 14:00 horas CDMX | Gilette Stadium de Foxborough, Massachusetts

| 14:00 horas CDMX | Gilette Stadium de Foxborough, Massachusetts 31 de marzo | Brasil vs Croacia | 18:00 horas CDMX | Camping World Stadium de Orlando, Florida

El siguiente compromiso programado para Brasil sería el 6 de junio ante Egipto, en el último duelo antes de la Copa del Mundo. La verdeamarela está en comparte el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, en partidos a disputarse en Foxborough, Philadelphia y Miami, respectivamente

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