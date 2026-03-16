¿Cómo le fue a Alajuelense ante rivales de la MLS en la Concachampions?

El conjunto rojinegro ha coincidido en múltiples ocasiones con rivales estadounidenses en la competición internacional.

Alajuelense busca el batacazo ante LAFC | Concacaf Media

Liga Deportiva Alajuelense ha protagonizado varios enfrentamientos frente a clubes de la Major League Soccer en la Concachampions, el torneo de clubes más importante de la región organizado por Concacaf. Estos cruces han sido frecuentes a lo largo de distintas ediciones del campeonato y han marcado diferentes etapas en la participación internacional del equipo costarricense.

Los enfrentamientos entre Alajuelense y equipos de la MLS comenzaron a registrarse a finales de la década de 1990. Desde entonces, el conjunto rojinegro ha coincidido en múltiples ocasiones con rivales estadounidenses en fases eliminatorias y en la etapa de grupos del torneo regional.

El primer antecedente se produjo en 1999, cuando el club costarricense se enfrentó a Chicago Fire en las semifinales de la competencia. El encuentro terminó igualado y la clasificación se definió en una tanda de penales favorable para Alajuelense, que logró avanzar en aquella edición del torneo.

Durante los años siguientes, el equipo manudo volvió a medirse con clubes de la MLS en diferentes fases. DC United, New England Revolution y San Jose Earthquakes fueron algunos de los rivales que enfrentó el conjunto costarricense en la primera década de los 2000 dentro de la Concachampions.

En varias de estas series, Alajuelense logró avanzar frente a rivales estadounidenses. Un ejemplo fue la eliminatoria ante DC United en la temporada 2014-2015, cuando el club costarricense se impuso en el marcador global y avanzó a las semifinales del torneo.

En otras ediciones, sin embargo, los equipos de la MLS lograron imponerse en la serie. Atlanta United y New England Revolution fueron algunos de los clubes que consiguieron eliminar al conjunto rojinegro en fases recientes de la competencia.

Actualmente, la historia entre Alajuelense y los clubes de la MLS suma un nuevo capítulo en la Concachampions 2026. El equipo costarricense volvió a cruzarse con Los Angeles FC en los octavos de final del torneo. El empate 1-1 en el partido de ida mantiene abierta la eliminatoria y prepara un nuevo duelo que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda del campeonato regional.

Historial de Alajuelense ante clubes de la MLS en Concachampions

1999 | Chicago Fire | Semifinales | Empate 1-1 (victoria 5-4 en penales)

2000 | DC United | Cuartos de final | Derrota 2-1

2003 | New England Revolution | Octavos de final – Ida | Victoria 4-0

2003 | New England Revolution | Octavos de final – Vuelta | Derrota 3-1

2004 | San Jose Earthquakes | Cuartos de final – Ida | Victoria 3-0

2004 | San Jose Earthquakes | Cuartos de final – Vuelta | Derrota 1-0

2006 | New England Revolution | Cuartos de final – Ida | Empate 0-0

2006 | New England Revolution | Cuartos de final – Vuelta | Victoria 1-0

2011-12 | Los Angeles Galaxy | Fase de grupos | Derrota 2-0

2011-12 | Los Angeles Galaxy | Fase de grupos | Victoria 1-0

2014-15 | DC United | Cuartos de final – Ida | Victoria 5-2

2014-15 | DC United | Cuartos de final – Vuelta | Derrota 2-1

2014-15 | Montreal Impact | Semifinales – Ida | Derrota 0-2

2014-15 | Montreal Impact | Semifinales – Vuelta | Victoria 4-2

2021 | Atlanta United | Octavos de final – Ida | Derrota 0-1

2021 | Atlanta United | Octavos de final – Vuelta | Derrota 1-0

2023 | Los Angeles FC | Octavos de final – Ida | Derrota 0-3

2023 | Los Angeles FC | Octavos de final – Vuelta | Victoria 2-1

2024 | New England Revolution | Octavos de final – Ida | Derrota 4-0

2024 | New England Revolution | Octavos de final – Vuelta | Empate 1-1

2026 | Los Angeles FC | Octavos de final – Ida | Empate 1-1

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