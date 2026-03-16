Tabla acumulada: La lucha por no descender arde en Guatemala

Los resultados del fin de semana ajustaron las diferencias entre los equipos que buscan asegurar la permanencia.

El descenso está al rojo vivo en Guatemala | Fuente: Redes clubes

La jornada 13 del Torneo Clausura 2026 dejó movimientos importantes en la tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala. Varios resultados del fin de semana ajustaron las diferencias entre los equipos que buscan asegurar la permanencia, lo que mantiene abierta la pelea en la parte baja del campeonato.

Uno de los partidos que influyó directamente en esta situación fue el triunfo de Guastatoya por 3-1 frente a Mictlán. Con ese resultado, el equipo oriental alcanzó los 38 puntos en la tabla acumulada y redujo la distancia con su rival directo, que se quedó con 39 unidades. La diferencia mínima entre ambos mantiene la presión de cara a las próximas jornadas.

Otro resultado que impactó en la clasificación fue la derrota de Malacateco en casa ante Mixco. El equipo fronterizo se mantiene con 43 puntos en la acumulada y conserva un margen sobre los puestos de descenso, aunque la caída dejó en evidencia que todavía no tiene asegurada la permanencia.

Achuapa observa con atención la zona baja

La situación también genera atención en Achuapa. El conjunto cebollero suma 40 puntos en la tabla acumulada y quedó cerca de los equipos que se encuentran en la parte más comprometida. La derrota reciente ante Marquense ajustó aún más la diferencia con los clubes que intentan salir de la zona de riesgo.

El triunfo de Marquense también influyó en la clasificación. El equipo de San Marcos alcanzó los 38 puntos y continúa en la pelea por evitar el descenso. El cambio reciente en su estructura deportiva coincidió con resultados que le permiten mantenerse con opciones de salir de los últimos lugares.

En este contexto, varios equipos se mantienen involucrados en la lucha por la permanencia. Comunicaciones aparece más arriba con 45 unidades, mientras que Malacateco, Achuapa, Mictlán, Guastatoya y Marquense forman el grupo que sigue atento a cada resultado de la jornada.

La temporada 2025-2026 tendrá dos descensos a la Primera División, por lo que las posiciones 11 y 12 al cierre del torneo marcarán la salida de la Liga Nacional. Con varias fechas aún por disputarse, la tabla acumulada continúa siendo uno de los focos principales del campeonato.

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