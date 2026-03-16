Estados Unidos revela su uniforme para el Mundial 2026: así luce su ‘armadura’, entre barras y estrellas

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y Nike colaboraron para diseñar la nueva indumentaria del equipo para la justa que se disputará en el verano

Estados Unidos presenta su nuevo jersey | Foto: Ussoccer

Con menos de 90 días para el arranque del Mundial 2026, la selección de fútbol de Estados Unidos reveló el jersey con el que competirá en la justa del próximo verano. La espera terminó para los aficionados del conjunto de las barras y las estrellas, que presentó oficialmente el uniforme que utilizará en la segunda Copa del Mundo que el país organizará como anfitrión, en un lanzamiento que busca conectar identidad, historia y el sentimiento patriota de los fanáticos del USMNT.

El diseño de la camiseta local incorpora curvas en rojo y blanco que evocan el uniforme utilizado por el equipo en 2012, manteniendo una estética clásica dentro de la tradición del fútbol estadounidense. Por su parte, la equipación de visitante apuesta por un fondo azul marino adornado con estrellas, un elemento que refuerza los símbolos nacionales y la identidad visual asociada al país norteamericano.

Una de las principales novedades de esta indumentaria es que será utilizada por las 27 selecciones que integran la US Soccer, algo que ocurrirá por primera vez. En el pasado, algunos representativos como la selección femenil contaban con diseños exclusivos; sin embargo, esta decisión marca una apuesta clara por unificar la imagen del fútbol estadounidense de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La camiseta de una selección nacional representa el orgullo de llevar el escudo, no solo para los jugadores en el campo, sino también para los aficionados que los apoyan incondicionalmente”, declaró el director comercial de la US Soccer, Dave Wright, a través de un comunicado de prensa.

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos informó que durante el proceso de diseño de la nueva indumentaria creada por Nike se consultó directamente a los jugadores del equipo. Los futbolistas participaron en distintos aspectos técnicos de la prenda, aportando opiniones sobre el gramaje de la tela, la ubicación de las costuras, el ajuste y la movilidad, con el objetivo de garantizar mayor comodidad y rendimiento en el campo.

Uno de los detalles que no es visible a simple vista en la indumentaria es una inscripción ubicada en el cuello interior que dice “Orgullo interior”. Asimismo, se destacó que la tipografía de los números incorporará elementos de las barras y las estrellas; sin embargo, en las fotografías compartidas por US Soccer hasta el momento aún no se ha mostrado cómo será el diseño final de estos números.

La presentación oficial del nuevo uniforme ante el público está programada para el 28 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium, durante el partido amistoso que disputarán los Estados Unidos frente a Bélgica. Posteriormente, el conjunto estadounidense volverá a jugar en el mismo escenario el 1 de abril ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. No obstante, todavía no se ha revelado qué uniforme utilizará el equipo en estos encuentros o si rotará el jersey de visitante y de local.

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