¿Habrá un apagón mundial masivo el 17 de noviembre? La verdad detrás de esta teoría viral

Una teoría difundida en redes sociales relaciona un supuesto corte global de electricidad con Los Simpson, pero no existen pruebas de que vaya a ocurrir

La información ha generado preguntas entre usuarios de redes | Claro Sports

El próximo martes 17 de noviembre de 2026 se ha convertido en protagonista de una nueva teoría viral que advierte sobre un supuesto apagón eléctrico a escala mundial. La información ha generado preguntas entre los usuarios de redes sociales, donde circulan publicaciones que aseguran que millones de personas podrían quedarse sin electricidad y comunicaciones durante esa fecha. Algunas versiones incluso relacionan el presunto acontecimiento con una predicción de la serie animada Los Simpson.

Aunque el rumor ha despertado curiosidad por la fecha y su supuesta relación con la televisión, no existen pruebas verificables que permitan afirmar que ocurrirá un apagón mundial el 17 de noviembre. La teoría combina especulaciones sobre el suministro eléctrico, referencias a una producción de entretenimiento y afirmaciones que no están respaldadas por organismos especializados. Por ello, es importante distinguir entre los acontecimientos que pueden afectar a las redes eléctricas y las historias que se difunden sin evidencia.

¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre? Esto se sabe

Hasta el momento, no existe una advertencia oficial que confirme un apagón eléctrico mundial programado o previsto para el 17 de noviembre de 2026. Tampoco se ha presentado evidencia científica que permita anticipar una interrupción simultánea del suministro eléctrico en todos los países durante esa jornada.

Los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad funcionan mediante redes administradas por distintos operadores. Aunque algunas regiones mantienen conexiones internacionales, no existe una única red eléctrica que controle el suministro de todo el planeta, por lo que una falla en determinado territorio no implica necesariamente que el resto del mundo quede sin energía.

Los apagones pueden producirse por fenómenos meteorológicos, daños en infraestructura, fallas técnicas, problemas de operación o desequilibrios entre la generación y el consumo. Sin embargo, estos riesgos no constituyen una prueba de que exista una interrupción global prevista para una fecha específica.

MÁS INFORMACIÓN: El simulador de la Liguilla de la Liga MX: ¿Quién avanza en el Apertura 2026?

¿Cuál es el capítulo de los Simpson sobre el apagón mundial y de qué trata?

Una de las razones por las que la teoría ha ganado atención es su supuesta conexión con Los Simpson, serie que durante años ha sido relacionada en internet con acontecimientos posteriores a su emisión. Las publicaciones virales atribuyen al programa una advertencia sobre un apagón mundial, pero no identifican de manera verificable un episodio que anuncie el 17 de noviembre de 2026 como fecha de una catástrofe eléctrica.

La serie sí ha presentado situaciones relacionadas con fallas de energía. Un ejemplo es Last Exit to Springfield, conocido en español como La última salida a Springfield, episodio de la cuarta temporada en el que Homero participa en un conflicto sindical con el señor Burns. Durante la historia, el propietario de la planta nuclear corta la electricidad de Springfield como medida de presión.

Este capítulo no predice un apagón mundial ni establece que vaya a ocurrir el 17 de noviembre de 2026. Se trata de una situación ficticia que forma parte de la trama y no de una advertencia sobre el futuro.

La asociación entre Los Simpson y acontecimientos reales suele fortalecerse mediante fragmentos de capítulos, montajes o publicaciones que presentan escenas fuera de contexto. Por ello, la existencia de una secuencia relacionada con un corte de electricidad no demuestra que la serie haya anticipado un acontecimiento específico.

Apagón mundial 2026 y la coincidencia que encendió las redes sociales

La teoría sobre el 17 de noviembre se suma a una serie de rumores que vinculan fechas concretas con supuestas catástrofes mundiales. En este caso, la coincidencia entre una fecha futura, el temor a una interrupción del suministro eléctrico y la reputación de Los Simpson como una serie que aparentemente anticipa sucesos ha contribuido a que la historia resulte llamativa.

También existen antecedentes reales que ayudan a explicar por qué estas afirmaciones generan preocupación. Las tormentas geomagnéticas intensas, por ejemplo, pueden afectar determinados sistemas tecnológicos y redes eléctricas, dependiendo de su intensidad y de las condiciones de la infraestructura.

No obstante, la posibilidad general de que una tormenta solar afecte servicios eléctricos no permite concluir que ocurrirá un apagón mundial el 17 de noviembre. Para evaluar una amenaza de ese tipo se requieren observaciones y pronósticos de organismos especializados, como el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La difusión de estas teorías también puede provocar que imágenes de apagones anteriores o escenas de ficción se compartan como si fueran pruebas actuales. Una publicación que mencione una fecha exacta sin explicar su fuente, metodología o respaldo oficial debe revisarse antes de considerarse información confiable.

MÁS INFORMACIÓN: Pago de aguinaldo 2026 empieza el 10 de noviembre: ¿Cuánto me toca y a quién le descuentan el ISR?

¿Qué pasará realmente el 17 de noviembre del 2026? Recomendaciones para no caer en rumores

El martes 17 de noviembre de 2026 no tiene asociado, hasta ahora, ningún apagón mundial confirmado por las autoridades competentes. Esto no significa que sea posible garantizar la ausencia de fallas eléctricas locales, sino que no hay fundamentos para presentar esa jornada como el inicio de una interrupción generalizada del suministro en el planeta.

Para consultar información relacionada con posibles afectaciones eléctricas en México, conviene revisar los comunicados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). En el caso de fenómenos solares, pueden consultarse los avisos de organismos científicos especializados.

Otra recomendación es comprobar el origen de los videos que atribuyen predicciones a Los Simpson. Identificar la temporada, el nombre del episodio y su fecha de emisión permite distinguir entre una escena auténtica, una interpretación incorrecta y un montaje creado para circular en internet.

Finalmente, es importante evitar compartir mensajes que anuncien catástrofes sin presentar fuentes verificables. No hay evidencia de que el mundo vaya a quedarse sin electricidad el 17 de noviembre de 2026, por lo que la supuesta predicción debe entenderse como un rumor y no como un acontecimiento confirmado.

Te puede interesar: