Dinamarca y Noruega pelean por el último boleto a cuartos de final de la UEFA Nations League debido a que ambos están obligados a no perder puntos

Dinamarca vs Noruega, en vivo online la UEFA Nations League | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Dinamarca vs Noruega hoy 17 de noviembre de 2026?

Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre en el Parken Stadion, en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo A de la UEFA Nations League que definirá al último clasificado del sector para los cuartos de final. La Dinamita Roja tiene el destino en sus manos, pues una victoria o incluso un empate le garantiza el boleto a la siguiente ronda; en cambio, los Vikingos Rojos están obligados a ganar para igualar a nueve puntos a sus rivales y aprovechar la ventaja en los enfrentamientos directos, primer criterio de desempate de la competencia, ya que conquistaron los dos duelos previos entre ambas selecciones.

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Alineaciones probables del Dinamarca vs Noruega, al momento

El enfrentamiento entre Dinamarca y Noruega podría tener una batalla táctica como uno de sus principales atractivos, pues Brian Riemer y Ståle Solbakken suelen apostar por un 4-3-3, aunque con distintas formas de interpretar el juego. La Dinamita Roja se caracteriza por una propuesta más agresiva, con presión alta, orden colectivo y transiciones verticales a gran velocidad. La intención de Riemer será recuperar el balón en campo rival y aprovechar los espacios para llevar el peligro hasta el área contraria, sin perder el equilibrio entre sus líneas.

Por su parte, los Vikingos Rojos priorizan la circulación del esférico desde el mediocampo y los pases filtrados hacia sus delanteros, aunque también recurren a la verticalidad y al poderío físico que distingue al equipo. Una de las diferencias más importantes estará en la zona central: mientras Dinamarca apuesta por un mediocampo organizado, Noruega concede mayor libertad a sus centrocampistas para encontrar espacios entre líneas y generar ocasiones. Además, el balón parado puede convertirse en un recurso determinante para el conjunto de Solbakken.

Dinamarca : Mads Hermansen, Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Rasmus Höjlund y Mohammed Daramy.

: Mads Hermansen, Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Rasmus Höjlund y Mohammed Daramy. Noruega: Egil Selvik, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem, David Moller Wolfe, Martin Ødegaard, Sander Berge, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Antecedentes del Dinamarca vs Noruega y últimos resultados en la UEFA Nations League

La tendencia reciente entre Noruega y Dinamarca refleja una rivalidad con ligera ventaja para el conjunto danés, que suma tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos, por un empate y un triunfo noruego. Sin embargo, el antecedente más reciente favoreció a la selección nórdica, que rompió una racha de más de una década sin victorias ante su vecino. En el balance ofensivo, Dinamarca registra 10 goles a favor por seis de Noruega, una diferencia que confirma la competitividad de sus partidos. Este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad para que los noruegos confirmen su crecimiento ante un rival que históricamente ha encontrado la fórmula para imponerse en esta rivalidad.