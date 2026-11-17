Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Unión Magdalena, son los tres equipos que más veces han quedado en el último lugar del Fútbol Profesional Colombiano.

Los peores equipos del Fútbol Profesional Colombiano | Claro Sports | Gemini IA

Hay algo que ningún club del mundo quiere ser. Quedar último en la tabla de posiciones es una situación y sensación que ningún equipo del fútbol mundial quisiera vivir alguna vez. Sin embargo, dentro del Fútbol Profesional Colombiano se ha presentado que varios clubes han repetido esta posición en la clasificación del Primera División.

En la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el torneo más reciente de la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, Fortaleza se quedó con la última casilla. Los capitalinos sufrieron por demás la salida de su director técnico Sebastián Oliveros y no pudieron levantar cabeza.

Terminada la fase del todos contra todos del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Fortaleza acumuló 12 puntos en 19 partidos jugados y una diferencia de gol de -12. En total solo pudo saborear las mieles de la victoria en una sola ocasión durante todo un campeonato. Rendimiento que significó la segunda vez que los ‘Amix’ se quedaron con el pozo de la tabla de posiciones en la Primera División de campeonato de Colombia. La últimas vez había sido hace 10 años y medio, en la temporada 2016-I.

Los peores clubes, por rendimiento, del Fútbol Profesional Colombiano

Los datos no mienten y desafortunadamente hay que hablar de dos clubes que tienen un cifra de doble dígito cuando de la cantidad de veces quedando último del campeonato se refiere. Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima son los equipos que más veces, jugando la Primera División del fútbol en Colombia, han quedado en la última casilla de la tabla de posiciones.

Equipos que más han sido últimos del Fútbol Profesional Colombiano | @MemoriaFPC

Cúcuta Deportivo, el peor equipo del Fútbol Profesional Colombiano

Para nadie es un secreto que el Cúcuta Deportivo ha sufrido un sinfín de malas decisiones administrativas a lo largo y ancho de toda su historia. No en vano, en 2021 desapareció por completo y después de un año pudo volver a la actividad profesional. En total, el equipo de la frontera con Venezuela han sido 12 veces el último del Fútbol Profesional Colombiano.

Esa última casilla fue ocupada por el conjunto ‘motilón’ en los campeonatos de 1965, 1973, 1977, 1983, 1984, 1985, 1995, 1996-97, 2008-II, 2011-II, 2012-I y 2020. No obstante, en el 2026 volvió a jugar en la Primera División tras su desaparición cinco años atrás y estuvo muy cerca de estar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. A fin de cuentas, Cúcuta fue noveno con 27 puntos en 19 partidos, quedando eliminado nada más por un punto.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Selección Colombia o FPC? La inédita decisión de los hinchas

Deportes Tolima y un pasado para el olvido

Muchos lo llaman en la actualidad en ‘nuevo grande’ del Fútbol Profesional Colombiano, pero su pasado fue una historia completamente diferente. Deportes Tolima no se ha cansado de ser uno de los grandes protagonistas en el último tiempo del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, tiene un pasado que lo condena.

Los ‘pijaos’ han sido últimos de la liga colombiana en 11 ocasiones. Los torneos de 1961, 1963, 1967, 1968, 1976, 1979, 1986, 1993, 2002-I, 2008-I y 2014-I, fueron una pesadilla para los tolimenses. Un récord que los coloca como el segundo club que más veces quedó último del rentado nacional en toda la historia.

¿Cuál ha sido históricamente el peor club de los grandes del Fútbol Profesional Colombiano?

Después de la polémica, que aún no se soluciona, sobre la distribución del dinero de los derechos de televisión en el Fútbol Profesional Colombiano. Los mismos equipos del rentado nacional dejaron en claro quienes eran los ocho equipos más grandes del balompié de Colombia. Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales.

El peor club grande del Fútbol Profesional Colombiano | @MemoriaFPC

No obstante, que sea reconocidos como los equipos más representativos de Colombia no los excede de tener malas temporadas. Y eso ha sido una constante para el Deportivo Independiente Medellín y América de Cali. Los dos clubes de los grandes del FPC que más veces han quedado últimos del campeonato local.

Deportivo Independiente Medellín no luce tan ‘poderoso’

Cuatro ocasiones en total, los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, han tenido que experimentar lo que es ser último de la tabla de posiciones de la liga colombiana. 1978, 1981, 1995-96 y 2009-I, son años que son sinónimos de pesadillas para el conjunto rojo de Antioquia.

No es gratuito que entre los pasillos de las hinchas de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano se escuche que los hinchas del Independiente Medellín pueden ser fácilmente los seguidores más sufridos del país. Pues, aparte de vivir esas últimas posiciones también tiene un sinfín de campeonatos que han causado mucha desesperanza en el pueblo ‘poderoso’.

América de Cali y la mancha imposible de borrar

Tal como le ocurrió en su momento al Cúcuta Deportivo. Las malas administraciones y las situaciones extra deportivas hicieron pasar muy malas temporadas al América de Cali. Los ‘escarlatas’ han sido últimos del Fútbol Profesional Colombiano en tres oportunidades. 1958, 2007-II y 2009-II, fueron los campeonatos en cuestión. Los dos últimos dieron una muy buena mano para el descenso de los caleños a la Segunda División en el año 2011.

Siendo así el único equipo de los grandes del balompié ‘tricolor’ que ha caído a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano. Campeonato que tuvo que disputar por cinco años consecutivos para lograr volver a ascender a la máxima categoría. Sin duda alguna, una mancha muy difícil de borrar.

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