Viernes 13 de noviembre de 2026: ¿Por qué científicos predijeron el fin del mundo para esta fecha?

Una investigación publicada en 1960 volvió a generar interés por una fecha asociada al fin del mundo, aunque su planteamiento no constituye una predicción científica vigente

¿El mundo terminará el viernes 13 de noviembre de 2026? | Claro Sports

El viernes 13 de noviembre de 2026 se ha convertido en una fecha que genera curiosidad y preocupación debido a una antigua investigación científica que relacionó ese día con el supuesto fin del mundo. Aunque la combinación del viernes 13 con una predicción apocalíptica ha impulsado la circulación de rumores en internet, el origen de esta historia se encuentra en un estudio publicado hace más de seis décadas que analizaba el crecimiento de la población mundial.

La investigación apareció en 1960 en la revista científica Science y planteaba un escenario extremo para la humanidad si la población continuaba aumentando al ritmo observado durante siglos anteriores. Sin embargo, el documento no anunciaba la destrucción de la Tierra por un fenómeno astronómico ni establecía que el planeta desaparecería en 2026. Su conclusión dependía de un modelo matemático cuyas condiciones dejaron de cumplirse con el paso del tiempo.

¿Por qué existe el rumor de que el 13 de noviembre de 2026 se acabará el mundo?

El origen del rumor está relacionado con un artículo titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, publicado el 4 de noviembre de 1960. El trabajo fue elaborado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, quienes estudiaron la evolución histórica de la población humana y utilizaron cálculos matemáticos para proyectar su crecimiento hacia el futuro.

El título, que puede traducirse como Día del Juicio Final: viernes 13 de noviembre de 2026, llamó la atención por establecer una fecha concreta. Los investigadores plantearon que, si la humanidad mantenía una tendencia de crecimiento cada vez más acelerada, la cantidad de habitantes se aproximaría matemáticamente al infinito en noviembre de 2026. No se trataba de una posibilidad física real, sino del resultado de prolongar una tendencia mediante una ecuación.

La elección de un viernes 13 también contribuyó a que la historia adquiriera notoriedad. En distintas culturas occidentales, esta combinación está asociada con supersticiones y acontecimientos desafortunados. La coincidencia entre una fecha considerada de mala suerte y un estudio con referencias al fin del mundo facilitó que la investigación fuera interpretada como una advertencia sobre una catástrofe inevitable.

Con la proximidad del 13 de noviembre de 2026, el documento volvió a circular en medios de comunicación y plataformas digitales. No obstante, los especialistas han señalado que la predicción perdió validez porque el comportamiento demográfico mundial cambió considerablemente desde 1960, especialmente por la disminución de las tasas de natalidad y el ritmo de crecimiento de la población.

¿Qué decía el estudio de 1960 publicado en la revista Science sobre el fin del mundo?

El estudio partía de la observación de que la población mundial había crecido de manera acelerada durante aproximadamente dos mil años. Los autores utilizaron registros históricos para construir una proyección que sugería que el tiempo necesario para duplicar el número de habitantes se reduciría progresivamente hasta alcanzar un límite matemático en 2026.

De acuerdo con el planteamiento de los investigadores, la humanidad podría enfrentarse a un escenario de sobrepoblación extrema si aquella tendencia continuaba sin modificaciones. La hipótesis buscaba llamar la atención sobre las consecuencias de un crecimiento demográfico sin límites, aunque no demostraba que una catástrofe ocurriría en la fecha señalada.

Durante varias décadas, las cifras reales mantuvieron cierta cercanía con la trayectoria estimada por el modelo. Sin embargo, alrededor de 1993 comenzaron a observarse diferencias importantes entre la proyección y el crecimiento efectivo de la población, lo que debilitó la posibilidad de que se cumpliera el escenario planteado en el artículo.

La evolución demográfica posterior confirmó que el crecimiento de la humanidad no podía extrapolarse indefinidamente bajo las mismas condiciones. Las tasas de natalidad descendieron en numerosas regiones y el aumento de la población comenzó a desacelerarse, por lo que la ecuación de 1960 dejó de representar adecuadamente las tendencias mundiales.

Las proyecciones actuales de la Organización de las Naciones Unidas apuntan a que la población mundial podría alcanzar aproximadamente 10 mil 300 millones de habitantes hacia mediados de la década de 2080, antes de comenzar un descenso gradual. Esta estimación contrasta con el crecimiento ilimitado que sugería el modelo histórico.

Por lo tanto, no existe evidencia científica que permita afirmar que el mundo terminará el viernes 13 de noviembre de 2026. La fecha corresponde a una proyección matemática publicada en otro contexto histórico y sirve como ejemplo de cómo las estimaciones científicas pueden modificarse cuando cambian las condiciones sobre las que fueron construidas.

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