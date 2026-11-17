El equipo tocó techo…

Santis juega en Indonesia, y es la figura principal (FFG)

El crecimiento de Guatemala bajo la conducción de Luis Fernando Tena es evidente, pero también lo son las dificultades para dar el siguiente salto. El entrenador y Gerardo Paiz, presidente de la FFG, han impulsado un proceso que mejoró las condiciones de trabajo y fortaleció al seleccionado. Sin embargo, el esfuerzo organizativo y la preparación encuentran un límite cuando enfrente aparecen rivales con futbolistas acostumbrados a competir en un nivel superior.

El trabajo del cuerpo técnico, las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y la colaboración de los clubes para ceder jugadores han sido pilares de esa evolución. También lo han sido el compromiso del plantel y la continuidad de una idea. Guatemala ha conseguido imponerse ante adversarios a los que debía superar y alcanzar los cuartos de final de la Nations League, aunque todavía le cuesta sostener esa competitividad frente a las selecciones más fuertes de la región.

Esa distancia obliga a mirar más allá del entrenador y de cada convocatoria. Uno de los grandes desafíos del fútbol guatemalteco es conseguir que más jugadores salgan al extranjero, se consoliden y tengan protagonismo en competencias de mayor exigencia. La base del campeonato local ha demostrado que puede aportar al seleccionado, pero necesita complementarse con futbolistas expuestos regularmente a otros ritmos, presiones y dificultades.

En diálogo con Claro Sports, Fernando Batista, exseleccionador de Costa Rica, planteaba una preocupación similar: la falta de figuras capaces de marcar diferencias. Las mejores versiones del conjunto costarricense contaron con referentes como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Joel Campbell, quienes trasladaban a la selección la experiencia adquirida en el fútbol europeo. Ese recorrido individual ayudaba a elevar las posibilidades del equipo en los escenarios más exigentes.

Guatemala todavía no cuenta con una presencia comparable en las principales ligas europeas. Algunos de sus referentes compiten en el extranjero, en torneos como la MLS o el campeonato boliviano, pero la distancia respecto de un rival como Canadá sigue siendo considerable. Esa diferencia no determina por sí sola un resultado, aunque sí influye en la capacidad de sostener un rendimiento alto y responder cuando el partido exige resolver con mayor velocidad y precisión.

El asunto, además, atraviesa la historia del seleccionado. Guatemala no ha logrado construir una presencia sostenida de futbolistas en la élite internacional y continúa buscando su primera participación mundialista. Su llegada a las semifinales de la Copa Oro 2025 demostró que puede competir y superar expectativas, pero también dejó planteado el desafío de convertir una actuación destacada en un crecimiento duradero.

La falta de grandes figuras no impide conseguir buenos resultados, como demostró aquella Copa Oro. La organización, el funcionamiento colectivo y la confianza pueden compensar diferencias y permitir victorias importantes. Lo más difícil es repetir esas actuaciones con frecuencia frente a selecciones que disponen de planteles más amplios y jugadores habituados a la máxima exigencia. Para lograrlo, el desarrollo individual debe acompañar al trabajo de la selección.

El mérito de Tena y de quienes respaldaron su proyecto ha sido construir un equipo competitivo con los recursos disponibles. El plantel respondió con compromiso y alcanzó instancias que tienen valor para el fútbol guatemalteco. El próximo paso exige ampliar esa base: formar mejor, facilitar oportunidades de crecimiento y conseguir que más jugadores se consoliden en niveles superiores. La selección ha avanzado; ahora necesita que ese progreso también se sostenga desde la formación y la proyección de sus futbolistas.

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