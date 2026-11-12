Ecuador vs Costa Rica en vivo: horario y dónde ver el amistoso de la fecha FIFA

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Costa Rica Ecuador, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica visita a Ecuador este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en un amistoso de la fecha FIFA que comenzará a las 18:00 horas de Costa Rica y las 19:00 de Ecuador. El encuentro podrá verse en territorio tico por Teletica, Repretel y TDMAX, y abrirá una gira sudamericana en la que la Sele también enfrentará a Argentina. Será una oportunidad para evaluar variantes y medir el avance de ambos equipos.

Ecuador busca su primera victoria bajo la dirección de Marcelo Gallardo, después de una gira asiática en la que perdió ante Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, aunque cayó en las definiciones por penales de esos dos encuentros. La Tri contará con figuras como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié para intentar recuperarse ante su afición. Además, volverá a jugar en el Atahualpa después de más de nueve años, antes de recibir a Bolivia en Guayaquil.

Por su parte, Costa Rica disputará su primer partido desde la ratificación de Bryan Ruiz como seleccionador, después de conseguir dos victorias durante su etapa como interino. El entrenador presentó una convocatoria de 23 futbolistas, con siete legionarios y 16 jugadores del campeonato nacional, para continuar desarrollando su idea de juego. La ausencia más importante será la de Keylor Navas, quien quedó fuera de los dos fogueos por una molestia física, por lo que la Sele deberá evaluar sus alternativas en la portería.

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Ecuador vs Costa Rica: ¿cuándo y a qué hora es el amistoso?

El partido se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 18:00 horas de Costa Rica y las 19:00 de Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El escenario de Quito volverá a recibir a la selección ecuatoriana después de más de nueve años.

¿Dónde ver Ecuador vs Costa Rica en vivo? Canales de TV y streaming

En Costa Rica, el amistoso podrá verse por televisión abierta a través de Teletica, canal 7, y Repretel, canal 6. Para seguirlo online, también está anunciada la transmisión mediante la aplicación TDMAX. En Ecuador, Teleamazonas confirmó la transmisión en señal abierta del encuentro ante la Sele.

¿Cómo llegan Ecuador y Costa Rica al amistoso de noviembre?

Costa Rica llega después de ganar sus dos partidos con Bryan Ruiz como entrenador interino. Ahora, con el exjugador confirmado al frente del proyecto, la Tricolor buscará sostener esa mejoría ante un rival sudamericano. Para esta gira, Ruiz presentó una convocatoria de 23 jugadores, integrada por siete legionarios y 16 futbolistas del campeonato nacional. Por otro lado, Ecuador busca su primera victoria bajo la dirección de Marcelo Gallardo. En la gira asiática, la Tri perdió ante Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, antes de caer en las respectivas definiciones por penales. El regreso a Quito le permitirá al técnico argentino trabajar ante su afición y continuar evaluando jugadores para consolidar su propuesta.

¿Juega Keylor Navas? Convocados y bajas del Ecuador vs Costa Rica

Keylor Navas no estará disponible para enfrentar a Ecuador ni a Argentina. El guardameta de Pumas quedó fuera de la convocatoria por una molestia física que requiere atención y recuperación. Su ausencia abre espacio para que Bryan Ruiz evalúe las otras alternativas de la Sele en la portería durante los dos fogueos. Costa Rica también sufrió la baja de Yerlan Sosa, quien no pudo incorporarse a la concentración por una molestia física. En su lugar fue llamado Gerald Taylor, del Saprissa. Las alineaciones titulares para el amistoso están pendientes de confirmación.

Por Ecuador, la convocatoria de Gallardo incluye a Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Kendry Páez, entre otros futbolistas. El entrenador dispone de jugadores del torneo local y del exterior para definir el equipo que comenzará ante Costa Rica en el Atahualpa.

Antecedentes del Ecuador vs Costa Rica: últimos enfrentamientos y resultados

Ecuador tiene ventaja en el historial, con seis victorias, cinco empates y una derrota en doce enfrentamientos. Además, ganó los últimos cinco cruces frente a Costa Rica. El antecedente más reciente fue el triunfo ecuatoriano 3-1 en junio de 2023, en un amistoso disputado en Estados Unidos. La única victoria costarricense en este historial se registró el 27 de mayo de 1992, cuando ganó 2-1 como local. La visita a Quito representa una oportunidad para cortar esa racha y medir el progreso del equipo de Ruiz frente a una selección con futbolistas consolidados en el exterior.

20 de junio de 2023 | Costa Rica 1-3 Ecuador | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 6 de septiembre de 2011 | Ecuador 4-0 Costa Rica | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 10 de agosto de 2011 | Costa Rica 0-2 Ecuador | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 15 de junio de 2006 | Ecuador 3-0 Costa Rica | Mundial 2006

| Mundial 2006 15 de febrero de 2005 | Costa Rica 1-2 Ecuador | Amistoso Internacional

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica después del amistoso ante Ecuador?

Después del encuentro en Quito, Costa Rica viajará a Argentina para enfrentar a la Albiceleste el martes 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese será el segundo y último partido de la gira, con otro rival de exigencia para que Ruiz evalúe el funcionamiento y las variantes de su equipo.

Ecuador también volverá a jugar el martes 17 de noviembre, cuando reciba a Bolivia en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil. La Tri tendrá así dos compromisos en casa para continuar el trabajo de Gallardo antes del cierre del calendario internacional de 2026.

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