Google celebra Halloween de forma “escalofriante”; así es el doodle para la Noche de Brujas hoy 31 de octubre

El buscador se suma a los festejos de Halloween 2026 con un diseño inspirado en el tradicional arte de las marionetas de sombras

Halloween se apoderó de Google este 31 de octubre | Claro Sports

Este sábado 31 de octubre, millones de personas alrededor del mundo celebran Halloween. Como parte de esta tradición, Google modificó su característico logotipo para presentar un doodle especial, que incorpora elementos relacionados con el misterio y el terror de la Noche de Brujas.

Para la edición de 2026, el buscador presento un diseño basado en el arte tradicional de las marionetas de sombras, con figuras oscuras y pequeños murciélagos. Este cambio forma parte de una costumbre que la compañía mantiene desde 1999, con ilustraciones , animaciones y videojuegos dedicados a una de las celebraciones más populares del año.

El Goodle Doodle que celebra la Noche de Brujas | Google

¿Cuál es el origen de la Noche de Brujas o Halloween?

Los orígenes de Halloween se relacionan con el festival celta de Samhain, una celebración que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno. Esta festividad se practicaba principalmente en territorios que actualmente forman parte de Irlanda y Escocia, donde el cambio de estación estaba acompañado de distintas creencias relacionadas con la muerte y el mundo espiritual.

De acuerdo con estas tradiciones, durante la noche del 31 de octubre la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, lo que permitía el regreso de los espíritus. Para protegerse, las comunidades encendían hogueras y utilizaban máscaras o disfraces con la intención de ahuyentar a las presencias sobrenaturales.

Con el paso de los siglos, estas costumbres se mezclaron con celebraciones del calendario cristiano. El término Halloween proviene de All Hallows’ Eve, que significa víspera del Día de Todos los Santos, conmemorado el 1 de noviembre. Actualmente, la festividad se caracteriza por los disfraces, las calabazas decoradas, las películas de terror y la tradición de pedir dulces.

¿Qué tiene de especial el doodle de Google de este 31 de octubre 2026?

Para celebrar Halloween 2026, Google presentó una ilustración inspirada en el arte tradicional de las marionetas de sombras. En esta edición, las tradicionales letras de la plataforma aparecen convertidas en figuras oscuras sobre un fondo de tonalidades verdes, acompañadas por murciélagos que sobrevuelan el logotipo.

En la página principal del buscador, una animación modifica el punto de origen de la luz, lo que provoca que las sombras cambien de perspectiva y creen un efecto visual dinámico.

“¡Buu! ¡Este doodle anual celebra Halloween 2026! Hoy, personas de todo el mundo disfrutan de una película de terror, se disfrazan o salen a pedir dulces de puerta en puerta. La ilustración de este año está inspirada de manera divertida en el arte tradicional de las marionetas de sombras”.

Google mantiene una tradición de homenajes a Halloween que comenzó en 1999, cuando incorporó dos calabazas iluminadas a su logotipo.

Desde entonces, ha presentado distintas propuestas, entre ellas Magic Cat Academy, protagonizada por el gato Momo en 2016, 2020 y 2024, así como Great Ghoul Duel, un videojuego multijugador estrenado en 2018 y recuperado en 2022. La edición de 2026 continúa esta costumbre con una interpretación visual de una de las celebraciones más reconocidas del calendario.